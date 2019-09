Nancy Pelosi hat lange gezögert. Über Monate hinweg widerstand die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses den immer lauter werdenden Rufen aus den eigenen Reihen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump anzustrengen. Nun hat die 79-Jährige doch nachgegeben. Um kurz nach 17 Uhr trat Pelosi in Washington vor die Presse, um mitzuteilen, dass man eine Untersuchung zu einem möglichen Impeachment einleiten werde. "Die bisherigen Handlungen des Präsidenten haben schwerwiegend gegen die Verfassung verstoßen", sagte die Abgeordnete aus Kalifornien. Und fügte hinzu: "Niemand steht über dem Gesetz."



Die neuesten Vorwürfe gegen Trump dürften den Ausschlag für Pelosis Gesinnungswandel gegeben haben. Dieser hat laut mehreren Medienberichten den Präsidenten der Ukraine mutmaßlich dazu bringen wollen, Ermittlungen gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden zu führen. Hunter Biden war zwischen 2014 und 2019 für einen ukrainischen Gaskonzern tätig, gegen den seinerseits Korruptionsermittlungen liefen. Ein Whistleblower hatte dem Generalinspekteur der US-Geheimdienste eine entsprechende Beschwerde zu Trumps Fehlverhalten vorgelegt. Vor allem ein Telefongespräch Ende Juli, in dem der US-Präsident mutmaßlich Druck auf seinen ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky ausübte, steht im Mittelpunkt der Kontroverse. Trump bestätigte am Sonntag zwar den Anruf, widersprach aber der versuchten Einflussnahme.

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden hat laut Umfragen gute Chancen, im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl für die Demokraten gegen Trump anzutreten. Sollte der Präsident sein Amt dazu missbraucht haben, einem politischen Gegner zu schaden, wäre das ein schwerwiegendes Vergehen. Der Präsident steht außerdem unter dem Verdacht, die Auszahlung von knapp 400 Millionen Dollar US-Militärhilfe an die Ukraine zurückgehalten zu haben, um den Druck auf die dortige Regierung zu erhöhen.



Viele Unsicherheiten

Vorerst hat Pelosis Vorstoß allerdings keine Konsequenzen für Trump. Die Chefin der Demokraten im Repräsentantenhaus will laut einem Bericht der New York Times zunächst die Vorsitzenden mehrerer Kongressausschüsse bitten, die Ergebnisse ihrer bisherigen Ermittlungen gegen Trump an den Justizausschuss zu übermitteln. Dieser könnte daraus dann eine Art Zusammenfassung mit allen relevanten Vergehen verfassen, die als Grundlage für eine formale Anklageschrift ("Articles of Impeachment") dienen könnte. Einen festen Zeitplan für das Verfahren hat Pelosi am Dienstag allerdings nicht verlauten lassen. Und die Demokraten können sich immer noch entscheiden, von ihrem Vorhaben wieder abzurücken. Es gibt also noch viele Konjunktive.

Sollte das Repräsentantenhaus mit seiner demokratischen Mehrheit allerdings die "Articles of Impeachment" verabschieden, wäre der Präsident bereits "impeached". Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass Trump dann seines Amtes enthoben wäre. Stattdessen würde das eigentliche Amtsenthebungsverfahren im Senat abgehalten. Dort führen die 100 Abgeordneten eine Art Gerichtsverfahren durch. Der Präsident wird von seinen Anwälten verteidigt, während Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus die Rolle der Ankläger übernehmen.



Den genauen Ablauf dieses Verfahrens bestimmen die Senatoren selbst. Nach Abschluss der Anhörungen stimmt der Senat ab. Wenn sich mehr als zwei Drittel der Abgeordneten für eine Amtsenthebung entscheiden, wäre Trump abgesetzt und Vizepräsident Mike Pence würde sein Nachfolger. Trump wäre der erste Präsident in der Geschichte der USA, der erfolgreich aus dem Amt entfernt wird. Richard Nixon trat 1974 wegen der Watergate-Affäre zurück, bevor das Verfahren gegen ihn abgeschlossen werden konnte. Andrew Johnson 1868 und Bill Clinton 1999 wurden freigesprochen.