Donald Trump gilt als unberechenbar. Deshalb fürchten viele, er könne in der Iran-Krise eine furchtbare Eskalation verursachen. Natürlich besteht die Gefahr, dass der Konflikt zwischen dem Iran und den USA in den großen Krieg umschlägt. Nur überrascht uns Trump gerade damit, dass er eine knappe Woche nach dem epochalen Angriff auf die Ölinfrastruktur in Saudi-Arabien nicht gehandelt hat. Ist das unberechenbar?

Nach drei Jahren des real existierenden Trumpismus auf globaler Bühne passt das Unberechenbarkeitsetikett immer weniger auf den US-Präsidenten. In mancher Hinsicht ist das Gegenteil zutreffender: Trump ist ausrechenbar. Seine Motive sind ebenso durchschaubar wie sein Handeln. Für Freunde und Feinde. Auch das ist leider ziemlich gefährlich.

Trumps Umgang mit dem Iran zeigt das gerade sehr anschaulich. Im Wahlkampf 2016 wetterte er gegen das Atomabkommen, aus dem er 2018 als Präsident ausgestiegen ist. Das war absehbar. Dann überzog Trump Iran mit harten Sanktionen, auch das war alles andere als überraschend. Seit Mai greifen iranische Verbündete oder iranische Kräfte selbst Tanker und Ölinfrastruktur auf der arabischen Seite des Golfs an. Als Reaktion schickten die USA einige Begleitschiffe. Dann schossen iranische Truppen eine US-Drohne ab. Reaktion: keine. Nun liegen Ölanlagen der Saudis in Schutt und Asche. Die USA lasten das Bombardement der saudischen Ölanlagen offen dem Iran an. Reaktion: bisher keine.

Auch wenn demnächst mit weiteren Sanktionen und harschen Sprüchen gegen den Iran zu rechnen ist: Der große Krieg ist unwahrscheinlich. Das können sich die Iraner ausrechnen. Denn Donald Trump kann im heraufziehenden Wahlkampf keinen Krieg gebrauchen. Er hat seinen Wählern versprochen, Amerika aus alten Kriegen herauszuholen und nicht in neue hineinzuziehen. Da Trump glaubt, er werde am ehesten wiedergewählt, wenn er alle seine Wahlkampfversprechen umsetzt, will er keinen großen Krieg. Und so wird er ausrechenbar und durchschaubar.



Trump schätzt autoritäre Männer

Längst ist Donald Trump auch für andere Spieler auf der Weltbühne vorhersagbar geworden. Für die Gegner Amerikas zum Beispiel: Der Diktator Kim Jong Un weiß, dass er von Trump keine konzertierte Aktion gegen das nordkoreanische Atomprogramm mehr zu erwarten hat. Trump schätzt autoritäre Männer wie ihn, egal, ob ihre Waffen Amerika bedrohen. Auch die Chinesen haben sich in ihrem offenen Handelskrieg mit den Amerikanern auf Trumps Persönlichkeit eingestellt. Der Mann droht, er twittert, er erhöht Zölle für chinesische Waren – bis zu einem gewissen Grad. Das ist populär in Amerika. Doch vor dem ganz großen Showdown schreckt Trump zurück, weil er keine schwere Wirtschaftskrise vor der nächsten Wahl will. Die Chinesen kennen ihren Trump – und planen entsprechend.

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Umgekehrt können sich die Verbündeten der USA darauf verlassen, von Trump ultimativ schlecht behandelt zu werden. Europa-Beschimpfungen, Merkel-Beleidigungen, Kanada-Verdammnis – auch das kommt an in der Trumpschen Kernwählerschaft, die vermeintlich liberale Schwächlinge verachten. Deshalb darf es auch die Dänen nicht wundern, dass Trump sie – die treuesten aller Verbündeten – so rüde behandelte und mit dem Grönland-Kauf verspottete. Für Trump sind Freunde nichts wert. Darauf können sich die Freunde verlassen, auch im Nahen Osten.

Nicht nur in Unberechenbarkeit, auch in Ausrechenbarkeit eines Autoritären liegt eine große Gefahr. Wenn brennende saudische Ölfabriken den US-Präsidenten nicht rühren, wenn sein Wahlkampf wichtiger ist als die Weltgeschichte, dann haben die iranischen Revolutionsgarden und ihre Verbündeten freie Hand. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, müssten die Amerikaner jetzt an den Verhandlungstisch und zum Atomabkommen zurückkehren.



Doch Trump will weder Krieg noch Frieden und Ausgleich. Provoziert von amerikanischen Drohungen und immer neuen US-Sanktionen, dürften die Revolutionsgarden ihre Angriffe auf Nachbarstaaten in der Region fortsetzen. Auch so kann der Nahe Osten in den großen Krieg rutschen. In die direkte Konfrontation vom Iran und Saudi-Arabien, vom Iran gegen Israel. Auf kleinerer Flamme brennt dieser Konflikt längst.