Knapp eine Woche nach der Parlamentswahl in Israel haben sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein politischer Rivale Benny Gantz auf Sondierungen über eine Regierungskoalition geeinigt. Die beiden Politiker wurden am Montagabend in Jerusalem von Staatschef Reuven Rivlin empfangen. Im Anschluss an das Treffen kündigten Netanjahu und Gantz Gespräche zwischen ihren Chefunterhändlern an diesem Dienstag an.

"Wir sind einen entscheidenden Schritt vorangekommen", sagte Rivlin. Er hatte sich zuvor für eine "stabile Regierung" mit Beteiligung von Netanjahus rechtskonservativer Likud-Partei und der Mitte-Rechts-Liste Blau-Weiß von Gantz ausgesprochen. Nach dem Treffen machte Rivlin erneut deutlich, dass er Neuwahlen ablehne. Die Bevölkerung erwarte, dass die beiden Parteichefs dieses Mal eine Lösung fänden, um eine Neuwahl zu verhindern – selbst wenn das einen persönlichen oder ideologischen Preis hat", sagte Rivlin. Nach einer Wahl im Frühjahr dieses Jahres war Netanjahu mit der Regierungsbildung gescheitert.



Rivlin entscheidet, wer die Regierung bilden darf

Am Mittwoch will der Präsident erneut mit Netanjahu und Gantz zusammenkommen. Dann werden die offiziellen Endergebnisse der Wahl bekanntgegeben und es wird erwartet, dass Rivlin einen Kandidaten mit der Regierungsbildung betraut. Gantz' Liste war mit 33 von 120 Knesset-Mandaten als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen, die Likud-Partei erhielt 31 Sitze. Keiner der beiden Blöcke kann allein ine Regierung bilden, eine große Koalition oder eine Einheitsregierung unter Beteiligung des Hardliners Avigdor Lieberman gilt als möglicher Ausweg. Darüber, wer daran beteiligt sein soll, haben aber beide Lager unterschiedliche Ansichten. Deshalb wird es interessant sein, wer in den Augen von Rivlin am ehesten dazu in der Lage ist, eine mehrheitsfähige Regierung auf die Beine zu stellen.



Vor seinem Treffen mit Gantz und Netanjahu hatte Rivlin eine erste Beratungsrunde mit den im Parlament vertretenen Parteien abgeschlossen. Dabei wollte er sondieren, wer nach der Wahl die größten Chancen hat, eine Koalition zu bilden. Bislang äußert sich Rivlin jedoch nicht dazu, wem er die Regierungsbildung anvertrauen werde.

Gantz beansprucht im Falle der Bildung einer Einheitsregierung das Amt des Regierungschefs für sich. Zuvor hatte er gesagt, er könne sich eine große Koalition nur ohne Netanjahu vorstellen, gegen den wegen Korruptionsverdachts ermittelt wird. Netanjahu sprach sich am Montag vor Likud-Abgeordneten für eine Koalition mit Gantz' Blau-Weiß-Liste aus. Ein solches Bündnis sei die "einzige Regierung, die unter diesen Umständen" gebildet werden könne, sagte Netanjahu.

Israel - Arabische Vereinte Liste stellt sich hinter Benny Gantz In Israel hat die Arabische Vereinte Liste angekündigt, Benny Gantz als Premier zu unterstützen. Der hat damit mehr Stimmen als Benjamin Netanjahu, aber keine Mehrheit. © Foto: Menahem Kahana/Getty Images

Lieberman, dessen Partei über acht der 120 Sitze im israelischen Parlament, der Knesset, verfügt, will eine säkulare Einheitsregierung mit Blau-Weiß und Likud, ohne die religiösen Hardliner, mit denen Netanjahu bisher koalierte. Er sagte am Sonntagabend, er werde weder Netanjahu noch Gantz unterstützen. Die Vereinte Liste der arabischen Parteien, die mit 13 Mandaten als drittstärkste Kraft aus der Wahl hervorging, will Gantz unterstützen, um Netanjahu zu Fall zu bringen.

Gelingt es dem ersten Netanjahu oder Gantz binnen 28 Tagen nicht, eine Koalition zu bilden, könnte dann der zweiter Kandidat damit betraut werden. Scheitert auch er, wäre eine dritte Wahl innerhalb eines Jahres wohl nicht mehr zu verhindern.