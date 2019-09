In Israel strebt die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Einheitsregierung mit gleichwertigen Partnern an. Das sagte Yariv Levin, Vertreter des Likuds bei den Koalitionsverhandlungen, dem Nachrichtensender Kan. Er spreche sich damit für den Vorschlag von Präsident Reuven Rivlin aus, der Netanjahu am Mittwochabend den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt hatte.

Das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Ex-Militärchef Benny Gantz war bei der Wahl am 17. September mit 33 Mandaten stärkste Kraft geworden. Der Likud kam nur auf 32 Mandate. Beide Parteien kommen auch mit Partnern nicht auf die nötige Parlamentsmehrheit von 61 Sitzen. Rivlin gab Netanjahu den Auftrag zur Regierungsbildung, weil dieser 55 Empfehlungen von Abgeordneten für das Amt des Ministerpräsidenten hat – Gantz dagegen nur 54. Außerdem verwies Rivlin darauf, dass die zehn Unterstützer von Gantz von der Vereinigten Arabischen Liste nach eigener Aussage nicht Teil seiner Regierung sein wollten.

Rivlin hatte nach eigenen Angaben vorgeschlagen, dass Gantz und Netanjahu sich die Regierung gleichberechtigt aufteilen und beide gleichwertige Partner sein könnten. So könnte es zum Beispiel einen Vize-Ministerpräsidenten geben, der den Ministerpräsidenten jederzeit mit vollen Rechten vertreten kann.

Nach den Aussagen des Likud-Vertreters Levin sollten in einer Einheitsregierung der Likud und seine rechten sowie religiösen Partner zusammen genauso viele Ministerposten bekommen wie das Mitte-Bündnis Blau-Weiß. Es sei zudem klar, dass bei einer Einheitsregierung Netanjahu nicht eine ganze Legislaturperiode Ministerpräsident sein werde.

Laut Medienberichten wirft das Mitte-Bündnis Blau-Weiß Netanjahu allerdings vor, er strebe in Wahrheit eine erneute Parlamentswahl an. Levin sagte zu den Chancen der Verhandlungen: "Im Moment ist die Möglichkeit von dritten Wahlen die wahrscheinlichste."

Am Donnerstag gaben sich beide Parteien gegenseitig die Schuld für die Pattsituation. Blau-Weiß will einer etwaigen Einheitsregierung vorsitzen und weigert sich, gemeinsam mit Netanjahu zu regieren. Grund ist eine wahrscheinlich auf den bisherigen Regierungschef zukommende Anklage wegen Korruption. Das Bündnis von Gantz lehnt außerdem eine Koalition mit dem ultrakonservativen und ultrareligiösen Block ab, den Netanjahu unbedingt an einer von ihm gebildeten Regierung beteiligen will.