Wenige Tage vor der israelischen Parlamentswahl hat Facebook den Chatbot auf dem Profil von Premierminister Benjamin Netanjahu zeitweise gesperrt. Grund dafür sei eine Hetzbotschaft gegen eine mögliche linksorientierte Regierung sowie Araber und Araberinnen gewesen, berichteten Medien. Ein Sprecher des US-Unternehmens verwies auf eine Überprüfung des Wahlkampf-Bots von Netanjahus Likud-Partei.

"Wir haben einen Verstoß gegen unsere Politik hinsichtlich Hassreden festgestellt", teilte Facebook mit. Der Bot sei für 24 Stunden gesperrt worden. Facebook nutzt für seinen Messenger sogenannte Chatbots, die automatisiert direkt mit den Nutzerinnen und Nutzern interagieren.

Laut Medienberichten hatten Besucherinnen von Netanjahus Facebook-Profil zuvor von dem Bot eine automatische Nachricht erhalten, in der unter anderem vor einer linksorientierten Regierung aus "Arabern, die uns alle zerstören wollen – Frauen, Kinder und Männer – und einen atomaren Iran erlauben, der uns töten wird" gewarnt wurde. Später wurde der Eintrag gelöscht.

Benjamin Netanjahu weist jede Verantwortung zurück

Eine Sprecherin der Likud-Partei bezeichnete den Text als ein Versehen eines Mitarbeiters in der Zentrale. "Ministerpräsident Netanjahu hat den Post weder gesehen, noch hat er ihn genehmigt", teilte sie mit. Er stimme der Aussage nicht zu. In dem Moment, als er davon erfahren habe, habe er darum gebeten, den Post sofort zu entfernen.



Auch Netanjahu selbst wies in einem Interview mit dem israelischen Rundfunk jegliche Verantwortung für den Post zurück: "Denken Sie logisch: Denken Sie, dass ich wirklich so etwas schreiben würde?" Schließlich habe er Freunde in arabischen Ländern und respektiere "menschliche Wesen, ob sie Juden, Araber, Muslime oder Christen sind".

Bei der Wahl am kommenden Dienstag zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen Netanjahus rechtskonservativem Likud und dem oppositionellen Bündnis der Mitte, Blau-Weiß, von Ex-Militärchef Benny Gantz, ab. Netanjahu machte bereits in der Vergangenheit und nun auch in diesem Wahlkampf Stimmung gegen arabische Wählerinnen und Wähler.