Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Woche vor der Parlamentswahl angekündigt, im Falle seiner Wiederwahl einen Teil des besetzten Westjordanlandes zu annektieren. Netanjahu sagte, er werde die israelische Souveränität auf das Jordantal und den Norden des Toten Meers ausweiten.

Das Jordantal verläuft entlang der israelischen Grenze zu Jordanien. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Betselem macht die Region insgesamt etwa 30 Prozent des Westjordanlandes aus. Im Jordantal leben 60.000 Palästinenser und rund 5.000 israelische Siedler.

Das Westjordanland steht zum größten Teil unter israelischer Verwaltung, so schreiben es die Osloer Friedensverträge von 1995 fest. Seit 1967 besetzt Israel das Gebiet. Die Palästinenser beanspruchen das Westjordanland ebenso wie Ost-Jerusalem hingegen als Teil eines künftigen eigenen Staates.

Israels Regierung hatte in der Vergangenheit wiederholt auf die strategische Bedeutung des Jordantals für die eigene Sicherheit verwiesen. Netanjahu hatte sich früher für einen entmilitarisierten Palästinenserstaat ausgesprochen. Doch auch schon vor der Parlamentswahl im April 2019 hatte er angekündigt, israelische Siedlungen im Westjordanland an das souveräne Staatsgebiet anzugliedern. In die Tat umgesetzt hatte er dieses Vorhaben aber nicht.

"Netanjahu ist der zentrale Saboteur des Friedensprozesses"

Schon vor Netanjahus erneuter Ankündigung hatte der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtajjeh vor einem solchen Schritt gewarnt: "Das palästinensische Gebiet ist nicht Teil von Netanjahus Wahlkampagne", sagte er einer Stellungnahme seines Büros zufolge. Netanjahu solle nicht glauben, dass er durch die Annektierung der Siedlungsblöcke die Wahlen kurzfristig gewinnen könne. "Netanjahu ist der zentrale Saboteur des Friedensprozesses."

Am 17. September wird in Israel ein neues Parlament gewählt.