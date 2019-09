Benjamin Netanjahu soll neue Regierung bilden – Seite 1

Gut eine Woche nach der Wahl in Israel hat Staatspräsident Reuven Rivlin den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Rivlin erteilte ihm in seinem Amtssitz in Jerusalem offiziell das Mandat.



Mehr zum Thema : Wahl in Israel © Amir Levy/​Getty Images Wahl in Israel : Nein zu Demokratiefeindlichkeit und Korruption

Netanjahu hat mit 55 Abgeordneten einen Unterstützer mehr als sein oppositioneller Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß. Weder Netanjahus rechts-religiöses Lager noch das Mitte-links-Lager konnten jedoch eine Mehrheit im Parlament mit 120 Sitzen erzielen. Verhandlungen über die Bildung einer großen Koalition sind gescheitert. Gantz hatte schon vor der Wahl auch eine Regierung mit Netanjahu als Ministerpräsident abgelehnt. Als Grund nannte er die Korruptionsvorwürfe gegen Netanjahu, zu denen es am 2. Oktober eine Anhörung geben wird. Danach droht Netanjahu eine Anklage in drei Fällen. Netanjahus Likud-Partei sagt jedoch, es gebe keinen alternativen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs.

Bei der Parlamentswahl am 17. September war Blau-Weiß nach dem amtlichen Endergebnis mit 33 Mandaten stärkste Kraft geworden. Netanjahus Likud-Partei erhielt 32 Sitze, wie der israelische Wahlausschuss mitteilte – wegen der Aufklärung eines Wahlbetrugs in sechs Wahllokalen gab es ein Mandat mehr als zunächst erwartet. Die strengreligiöse Partei Vereinigtes Tora-Judentum rutschte von acht auf sieben Mandate.



28 Tage Zeit

Netanjahu, der bereits seit 2009 Ministerpräsident ist, hatte direkt nach der Wahl einen Block mit den rechten und religiösen Parteien gebildet und besteht darauf, diese mit in ein Regierungsbündnis aufzunehmen. Gantz von Mitte-links hatte jedoch vor der Wahl angekündigt, er strebe eine säkulare große Koalition an. Präsident Rivlin hatte sich am Wochenende für eine Einheitsregierung von Netanjahus Likud mit der Liste Blau-Weiß ausgesprochen.

Netanjahu hat nun 28 Tage Zeit, um eine neue Regierung zu bilden. Die Frist kann aber einmalig um zwei Wochen verlängert werden. Sollten die Verhandlungen wie schon nach der Wahl im April scheitern, kann der Präsident einen anderen Kandidaten mit der Regierungsbildung beauftragen.



Angesichts der schwierigen Pattsituation halten politische Beobachter eine dritte Wahl binnen weniger Monate für möglich.