Giuseppe Conte bleibt Italiens Regierungschef. Der alte Ministerpräsident kann mit einer neuen Koalition weitermachen, nachdem die Aktivisten der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung am Dienstag in einem Onlinevotum den Pakt mit der größten Oppositionspartei, der gemäßigt linken Partito Democratico (PD), abgesegnet haben.

Überzeugender hätte die Abstimmung kaum ausfallen können. Stimmberechtigt waren 117.000 Personen, knapp 80.000 von ihnen beteiligten sich, und sie votierten mit 79 Prozent für "eine Regierung zusammen mit der Partito Democratico unter Führung Giuseppe Contes", wie es auf dem Stimmzettel hieß. Und ein zweites Ja, diesmal von den Finanzmärkten, kam, während die Abstimmung noch lief: Am Dienstag fiel der Zinsabstand Italiens zu Deutschland für zehnjährige Staatsanleihen erstmals seit Mai 2018 unter die Schwelle von 1,6 Prozent.

Damit findet die Regierungskrise ein Ende, die der bisherige Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini am 8. August mit seinem Koalitionsbruch ausgelöst hatte, mit dem offen ausgesprochenen Ziel, Conte in die Wüste zu schicken und nach Neuwahlen dessen Nachfolge anzutreten. Conte reichte dann auch am 20. August seinen Rücktritt ein – doch umgehend begannen die Koalitionsverhandlungen zwischen dem Movimento 5 Stelle (M5S – Fünf-Sterne-Bewegung), das bisher an der Seite der Lega regiert hatte, und der sozialdemokratischen PD. Und jetzt ist Salvini weg, Conte aber wieder da.

Bis zuletzt gab es große Fragezeichen, ob diese Koalition zustande kommen würde. Tagelanges Gezerre bis an den Rand des Abbruchs der Gespräche prägte das Bild. Zuerst verweigerte sich die PD unter ihrem Vorsitzenden Nicola Zingaretti dem Ansinnen der Fünf-Sterne-Bewegung, den parteilosen Juristen Conte an der Spitze der Regierung zu belassen. Schließlich gehe es darum, ein Zeichen der "Diskontinuität" zu setzen, forderte Zingaretti. Am Ende aber gab er nach, um ein Scheitern der Verhandlungen abzuwenden. Danach kam es zum nächsten Streit, um die Frage, ob der Sterne-Chef Luigi Di Maio, bisher Wirtschafts- und Arbeitsminister, auch weiterhin Vizepremier bleiben solle.

Da verhandeln zwei, die sich zutiefst misstrauen

In diesem Punkt setzte sich schließlich die PD durch: Im Kabinett Conte zwei wird es keine Vizepremiers mehr geben. Atmosphärisch aber kam in allen diesen Tagen vor allem das Signal rüber, dass da zwei miteinander verhandelten, die einander tief misstrauen und die nicht wirklich zusammen regieren möchten. Der Journalist Antonio Padellaro spottete schon, da bahne sich "eine Regierung der Lustlosen" an. Und lustlos zeigte sich Di Maio in der Tat noch am Tag des Mitgliederreferendums: Er brachte es einfach nicht über sich, die Sterne-Aktivisten öffentlich zu einem Ja zu der doch von ihm selbst ausgehandelten Koalition, zu dem von ihm selbst vorgeschlagenen Premier aufzufordern.

Dass das Votum trotzdem so eindeutig ausfiel, obwohl die Fünf-Sterne-Bewegung und PD in den letzten Jahren vor allem ihren Hass aufeinander gepflegt hatten, lag vorneweg an dem Fünf-Sterne-Gründer Beppe Grillo. Er, der sich aus der aktiven Politik zurückgezogen hat, hatte gleich nach Ausbruch der Regierungskrise mit dem Appell, die "neuen Barbaren" unter Salvini zu stoppen, überhaupt erst den Weg für die Annäherung zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und PD geöffnet. Und er meldete sich auch jetzt, unmittelbar vor dem Referendum, wieder zu Wort. Grillo beschwerte sich, offen gegen Di Maio gerichtet, über den "Mangel an Euphorie", schließlich sei jetzt die "einmalige Gelegenheit" da, den Kurs der Dinge zu ändern.

Und wenigstens von PD-Chef Zingaretti erhielt der Komiker sofort Zustimmung. "Lieber Beppe Grillo", erklärte er, "man soll niemals nie sagen. Ändern wir alles, und respektieren wir einander!"