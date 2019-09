Agnès Callamard ist Juristin und Menschenrechtlerin. Seit 2013 leitet sie als Direktorin das Projekt Global Freedom of Expression an der Columbia University in New York. Seit 2016 ist sie die Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche oder willkürliche Hinrichtungen im Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte. In dieser Funktion initiierte Callamard eine Untersuchung der Umstände der Ermordung von Jamal Khashoggi. Die Ergebnisse ihres rund 100-seitigen Berichts hat Callamard im Juni vorgestellt.

