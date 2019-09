In den vergangenen Jahren war das eine regelmäßige Szene: Ein sehr fragiler Jacques Chirac, gestützt auf einen Sicherheitsbeamten, nähert sich vorsichtig der Pariser Brasserie Le Concorde, um dort sein abendliches Bier zu trinken. Tagsüber hatte er in seinem Büro in der nahe liegenden Rue de Lille gesessen und ein wenig telefoniert. Er empfing auch Besucher, allerdings kamen immer weniger. Hin und wieder hörte man noch von ihm, von seinem schwindenden Gedächtnis, nur die anzüglichen Witze soll er immer noch präsent gehabt haben. Am heutigen Donnerstag ist Jacques René Chirac, ehemals Premierminister und Präsident Frankreichs, im Alter von 86 Jahren gestorben.

Ein Politikerleben lag hinter ihm, randvoll mit offenen und versteckten Machtkämpfen, die mit und ohne Bandagen, und ja, auch mit Tiefschlägen geführt wurden. Als er keine öffentlichen Ämter mehr bekleidete, griff die Justiz zu, und Chirac wurde im Jahr 2011 wegen illegaler Parteienfinanzierung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Chirac war wegen seiner jovialen Art bei den Franzosen recht beliebt – doch nie ein politischer Visionär. Premierminister wurde er zum ersten Mal im Mai 1974, für gut zwei Jahre, unter dem liberalen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing, mit dessen Gedankengut sich Chirac nicht anfreunden konnte. Anschließend wurde er Bürgermeister von Paris, von 1977 bis 1995; das war die Zeit, in der ein ausgeklügeltes System von Scheinbeschäftigungen öffentliche Mittel in die von Chirac gegründete konservative Partei RPR schaufelte. Das sollte Jahrzehnte später zu seiner Verurteilung führen.



Im Jahr 1986 wurde er dann wieder für zwei Jahre Premierminister, und zwar unter dem sozialistischen Präsidenten François Mitterand. Beide versierte Taktiker, dachte der Sozialist die Geschichte gleichwohl in großen Zügen, sein Premier eher nicht. Doch es war Chirac und nicht Mitterand, der später als Präsident erstmals öffentlich bekannte, dass Frankreich sich zur Zeit der deutschen Besatzung an der Deportation und Vernichtung der Juden mitschuldig gemacht habe. Auf lange Sicht war das sein wichtigster Beitrag zur Geschichte der V. Republik.

Mit Gerhard Schröder gegen den Irak-Krieg

Zwei Präsidentschaftswahlen hatte Chirac gegen Mitterand schon verloren (1981 und 1988), als er dann schließlich den sozialistischen Kandidaten Lionel Jospin im Jahr 1995 schlug. Zwei Jahre später löste Chirac das Parlament auf, weil er auf einen Sieg seiner konservativen Partei in Neuwahlen hoffte und damit auf eine einfachere Zusammenarbeit zwischen Präsident und Parlament. Stattdessen gewannen jedoch die Sozialisten, nun musste der Präsident Chirac mit Jospin als Premierminister regieren.

Bei der Präsidentschaftswahl von 2002 tauchte in Frankreich erstmals ein Problem auf, das bis heute besteht: die Rechtsextremen. Im ersten Wahlgang erzielte Chirac schwache 19,88 Prozent der Stimmen, und gleich hinter ihm kam Jean-Marie Le Pen vom Front National auf 16,86 Prozent. In der Stichwahl mobilisierte dann auch die Linke für Chirac, um den Extremisten zu verhindern. Das ging auch deswegen, weil der Präsident kein Linkenfresser war, er gehörte vielmehr zu jener Rechten, die sich sozialpolitisch den Sozialisten angenähert hatte und von liberaler Wirtschaftspolitik bis heute nichts hält. In Deutschland hat Chiracs Name einen guten Klang, weil der Präsident sich im Jahr 2003 zusammen mit dem deutschen Kanzler Gerhard Schröder (SPD) dem Irak-Krieg der Amerikaner widersetzt hatte.

Ein Jahr nach der Osterweiterung der EU im Jahr 2004 wurde in Frankreich über die EU-Verfassung abgestimmt. Chirac warb für das Ja, aber die Mehrheit stimmte mit Nein. Das war auch eine Absage an ihn selbst. Allmählich entglitten ihm die Zügel. Die sozialen Unruhen in den Vorstädten von Paris und anderer Städte im Jahr 2005 warfen Fragen auf, die das Regime Chirac nicht mehr beantworten konnte. Als Nicolas Sarkozy schließlich an die Spitze der Konservativen stürmte und Kurs auf den Élysée-Palast nahm, weigerte Chirac sich, ihn zu unterstützen. Sie hatten schon zuvor einander nichts geschenkt, und charakterlich war kaum ein größerer Gegensatz denkbar. Der eine ruhelos und zappelig, der andere ein jovialer Biertrinker, wie sollte das gehen.

Trotz aller Skandale und Skandälchen ist Chirac eine populäre Figur geblieben, bis heute. Er hat den Franzosen nicht viel zugemutet, insbesondere keine Reformen. Bonvivant wie viele andere, war sein Geschmack vergleichsweise rustikal; seine Lieblingsspeisen waren Kalbskopf und Sauerkraut. Legendär waren seine ausgedehnten Besuche der jährlichen Landwirtschaftsausstellung in Paris, wo er alles probierte, was ess- und trinkbar war. Er konnte gute Laune verbreiten und war dafür bekannt, keinen Spaß auszulassen. Seine Frau Bernadette, politischer Kopf, feine Strategin, religiös und anders als ihr Mann recht souveränistisch, warnte ihn gelegentlich, es nicht zu übertreiben. Vor ihr ist der Ausspruch überliefert: "Als Napoleon Joséphine verließ, verlor er alles." Er blieb bei ihr, und sie ihm treu.