Noch vor der Vorstellung des kompletten US-Friedensplans für den Nahen Osten ist der zuständige Sondergesandte Jason Greenblatt zurückgetreten – ohne seinen Schritt zu begründen. Er teilte lediglich mit, es sei ihm eine "lebensprägende Ehre" gewesen, dem Weißen Haus zu dienen.

Greenblatt hatte in den vergangenen zweieinhalb Jahren zusammen mit Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, an einem Plan für eine Lösung des Konflikts zwischen der israelischen Regierung und den Palästinensern gearbeitet. Trump hatte es dabei zu einem seiner zentralen außenpolitischen Ziele erklärt, als Friedensstifter im Nahen Osten in die Geschichte einzugehen. Allerdings setzt er auf einen engen Schulterschluss mit Israel und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Die Palästinenser hatte Trump hingegen mehrfach verärgert – unter anderem dadurch, dass er mit dem jahrzehntelangen Konsens westlicher Nahost-Diplomatie brach und Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannte.

Der Bruch der US-Regierung mit den bisherigen diplomatischen Konventionen zeigt sich auch im politischen Teil des Kushner-Plans. Dem Schwiegersohn des Präsidenten zufolge soll darin nicht von einer Zwei-Staaten-Lösung die Rede sein – das Ziel eines unabhängigen palästinensischen Staats wird also aufgegeben. Stattdessen setzt die Trump-Führung auf massive Wirtschaftshilfen für die Palästinenser. Den ökonomischen Teil legte Kushner bereits im Juni bei einer Konferenz in Bahrain vor. Darin sind 50 Milliarden Dollar an internationalen Investitionen in die Palästinensergebiete und die benachbarten arabischen Staaten innerhalb von zehn Jahren vorgesehen.

Palästinenser begrüßen Entscheidung

Diese Pläne weist die Palästinenserführung vehement zurück. Der Rücktritt von Greenblatt wurde begrüßt: Es sei ein "endgültiges Eingeständnis des Versagens", sagte die palästinensische Politikerin Hanan Aschrawi, die zur Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gehört. Auch die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas sprach von einem "Scheitern" des gesamten Kushner-Teams. Der Rücktritt Greenblatts sei eine "gute Nachricht", sagte Hamas-Sprecher Bassem Naim.

Israels Premier dankte Greenblatt hingegen für dessen Engagement für "Sicherheit und Frieden". Das Weiße Haus bemühte sich derweil, den Rücktritt des Sondergesandten als einen freundlichen Abschied darzustellen. Trump selbst twitterte, Greenblatt sei "loyal" und ein "großartiger Freund". Sein Schwiegersohn lobte seinen bisherigen Mitstreiter als jemanden, dem alle politischen Führungsfiguren im Nahen Osten "vertrauen und respektieren".

Dem US-Präsidenten zufolge kehrt Greenblatt in die Privatwirtschaft zurück, wo er bereits vor seinem Eintritt in die Regierung tätig war. Der 53-Jährige arbeitete zwei Jahrzehnte lang als Anwalt für den Konzern des damaligen Immobilienunternehmers Trump. Einen Teil seiner Aufgaben soll nun der Kushner-Vertraute Avi Berkowitz übernehmen. Der 29-Jährige hat 2016 seinen Jura-Abschluss an der Eliteuniversität Harvard gemacht.