Großbritannien muss sich umstellen, schnell und radikal. Das Land hat es nicht mehr mit einem Premierminister zu tun, der sich an Regeln, Konventionen, bisher geltende Werte und Moral hält. Boris Johnson ist ein Regierungschef, der gar mit dem Gedanken spielt, das Gesetz zu brechen. Diese ruchlose Politik lässt ihn den Helden spielen, der dem entrechteten Volk zu seinem wohl verdienten Brexit verhilft. Aber wie soll die Opposition, allen voran Jeremy Corbyn, darauf reagieren?

Am heutigen Abend wird Johnson das Parlament ein zweites Mal auffordern, für eine Neuwahl zu stimmen. Corbyn, die Liberalen, die schottische SNP, die walisische Plaid Cymru und die unabhängigen Abgeordneten haben bereits angekündigt, dass sie gegen den Wahlantrag stimmen werden. Johnson wird daher heute Abend erneut scheitern. Man sollte meinen, dass dies Corbyn in die Hände spiele.

Aber Vorsicht. Corbyn ist in einer verzwickten Situation. Johnson hat Corbyn innerhalb von sechs Wochen politisch in eine Ecke manövriert, in der der Oppositionsführer schlagartig nicht mehr der ist, der er lange war: Corbyn ist nicht mehr der Wortführer all derer, die sich von dem System schlecht behandelt, sich von der mächtigen Elite im Lande im Stich gelassen fühlen. Nun ist Johnson derjenige, der den Brexit-Kampf für die "Entrechteten" führt. Er stellt sich auf die Seite derer, deren demokratischer Wunsch von der Elite missachtet wird. Er hat sich zu einem Politiker stilisiert, der das politische System zerschlägt, gar bereit ist, alle Wut der politischen Elite auf sich zu nehmen, um dem Volk zu seinem Recht zu verhelfen. Johnson spielt den Märtyrer, der lieber "tot im Graben" läge, als Verrat am Brexit zu begehen und die EU um eine Fristverlängerung zu bitten. Das neue Gesetz tritt heute in Kraft. Es besagt, dass die Regierung bei der EU einen Aufschub des Brexits um drei Monate erbitten muss, sollte bis zum 19. Oktober kein Austrittsvertrag vereinbart sein oder das Parlament für einen No-Deal-Brexit gestimmt haben.

Die Skrupellosigkeit von Johnson funktioniert – zumindest auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Nach dem Wahlbarometer von Politico haben die Konservativen mittlerweile wieder einen Stimmanteil von 33 Prozent gegenüber 26 Prozent Labour, 18 Prozent Liberalen und 13 Prozent Brexit-Partei. Johnson ist beliebter als Corbyn, seine Politik, selbst die Schließung des Parlaments, wird von Brexit-Wählern und den Mitgliedern der Konservativen Partei befürwortet. Corbyn indessen wird als wankelmütig angesehen, unabhängig von der Furcht, die weite Teile der Briten vor diesem erklärten Sozialisten haben. Corbyn und sein finanzpolitischer Sprecher John McDonnell planen die radikalste sozialistische Reform des Landes seit der Nachkriegszeit. Sie wollen die Privatisierungen aus der Zeit von Margaret Thatcher rückgängig machen, und Aktienpakete von Unternehmen, Zweitwohnungen und Vermögen umverteilen.



Corbyn mag gedacht haben, dass dies bei den "Entrechteten" gut ankommt. Doch die haben nun, durch den Brexit und Johnson, einen neuen Helden gefunden. "Boris Johnson ist der einzige hier im Land, der die Demokratie noch aufrechterhält", sagte ein Zuhörer, der sich am Sonntag beim Radiosender LBC eingewählt hatte.

Nicht alles läuft glatt für Johnson. Er mag nicht geplant haben, dass 21 der moderaten, konservativen Abgeordneten gegen ihn revoltieren würden. Er mag auch nicht damit gerechnet haben, dass sein eigener Bruder, Jo Johnson, ihn politisch verlassen würde. Vielleicht haben er und sein Chef-Berater, der Wahlstratege Dominic Cummings, auch gehofft, Corbyn würde schneller auf die Wahl eingehen. Aber Schlachten werden verloren, Hauptsache der Krieg wird gewonnen. Wichtig für sie ist, Corbyn in die Ecke der Verräter zu stellen, all derer, die dem Volk den Brexit verwehren wollen, aber mit keiner Lösung aufwarten.