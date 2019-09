Die britische Oppositionspartei Labour hat sich auf einem Parteitag nicht auf das weitere Vorgehen im Hinblick auf den Brexit einigen können und die Entscheidung darüber vertagt. Parteichef Jeremy Corbyn sagte der BBC, er werde dafür eine Sonderkonferenz einberufen. Einen Zeitpunkt für das Treffen nannte er nicht.



Der Parteitag im südenglischen Brighton war nicht nur dem Brexit gewidmet. Der Partei droht ein offener Flügelstreit um ihre politische Ausrichtung und ihr Spitzenpersonal. So sorgte ein zu Beginn der Konferenz eingereichter, später aber wieder zurückgezogener Antrag von Vertretern des linken Parteiflügels für Unmut, den Posten des Parteivizechefs abzuschaffen.



Der amtierende Parteivize ist Tom Watson – ein Gemäßigter, der den Linken Corbyn offen wegen dessen unentschlossenem Brexit-Kurs kritisiert hatte und einen Verbleib Großbritanniens in der EU will. Watson sagte, Labour müsse sich dabei "eindeutig und einstimmig" dafür stark machen. Anhänger von Corbyn werfen Watson deswegen Illoyalität vor. Auch die Anschuldigungen Watsons, Corbyn unternehme zu wenig gegen vermeintliche antisemitische Tendenzen in der Partei, wurden kritisiert.

Labour in Umfragen weit hinter Konservativen

Andere Funktionäre werteten den Antrag als Versuch, Watson persönlich zu entmachten. Corbyn sagte, er stehe zu Watson, wolle aber die Schaffung eines zweiten Vize-Postens, der von einer Frau besetzt werden soll. Auch mahnte er seine Partei zur Einigkeit: "Ich möchte, dass wir zusammenfinden", sagte er dem Sunday Mirror. Die Generalsekretärin Jennie Formby äußerte sich ähnlich: Anstatt Differenzen auszufechten, müsse Labour sich "zu 100 Prozent darauf fokussieren", die konservativen Tories bei kommenden Wahlen zu besiegen.



Umfragen zufolge liegt Labour weit hinter den Konservativen unter der Führung von Premierminister Boris Johnson. Während die Tories mit 37 Prozent stärkste Partei sind, kommt Labour lediglich auf 22 Prozent. Vor allem die Liberaldemokraten, die bei 17 Prozent liegen, machen der Partei Konkurrenz – unter anderem mit einem klaren Bekenntnis zum Verbleib in der EU.







Einige wollen EU-Verbleib, Corbyn einen besseren Deal

Die Frage ist innerhalb der Partei hochumstritten. Teile von Labour wollen den Brexit komplett absagen und zu diesem Zweck ein neues Referendum einberufen. Andere hingegen bestehen auf dem Austritt. Corbyn bezog keine eindeutige Position. "Wir werden unsere Pläne darlegen, um die Brexit-Krise zu beenden", schrieb er auf Twitter. Dem BBC sagte er: "Ich bin stolz auf die Demokratie in der Partei und ich werde selbstverständlich alles mittragen, was die Partei beschließt."



In einem Gastbeitrag für den Guardian hatte Corbyn geschrieben, an erster Stelle müsse ein Brexit ohne Abkommen am 31. Oktober abgewendet werden. Ist der No-Deal-Brexit vom Tisch, wolle er eine Parlamentswahl herbeiführen: "Eine Labour-Regierung würde ein vernünftiges Abkommen schließen." Dazu sollen eine neue Zollunion mit der EU, eine enge Beziehung zum Binnenmarkt und Garantien für Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz gehören. Über ein solches Abkommen sollen die Briten dann in einem zweiten Referendum abstimmen, wobei die Alternative ein Verbleib in der EU wäre. Eine Rede Corbyns zu dem Thema wird am Mittwoch, dem letzten Tag des Parteitages, erwartet.