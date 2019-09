Justin Trudeau solle zurücktreten, findet der kanadische Publizist Warren Kinsela. Nicht etwa wegen einer offenbar versuchten Einflussnahme auf staatsanwaltliche Ermittlungen gegen einen Anlagenbaukonzern und auch nicht wegen seiner Umweltpolitik, die unter anderem die staatliche Finanzierung einer unter ökologischen Gesichtspunkten fragwürdigen Pipeline durch die Provinz British Columbia vorsieht. Nein, der kanadische Premierminister soll zurücktreten, weil er vor knapp 20 Jahren das falsche Partykostüm trug: So erschien der damals 29-jährige High-School-Lehrer unter anderem bei einer privaten Kostümparty als Aladdin – inklusive braun angemaltem Gesicht.



Blackfacing ist zu Recht verpönt. Es erinnert unter anderem an die Persiflierung schwarzer Menschen durch weiße Darsteller in sogenannten Minstrel Shows während der Zeit der Rassentrennung – ohne jeden Zweifel ist das geschmacklos. Dennoch könnte man fragen, ob diese Verfehlungen es rechtfertigen, auf dem sofortigen Rücktritt eines bislang weitgehend unbescholtenen und nach den Maßstäben seiner nunmehrigen Kritiker durchaus progressiven Premierministers zu bestehen.

Mobmentalität auf Twitter

In Teilen der Medien und vor allem auf Twitter lautet die Antwort auf diese Frage mittlerweile in aller Regel: ja. Dort hat sich in den vergangenen Jahren eine regelrechte Mobmentalität herausgebildet, die Personen des öffentlichen Lebens wegen kleinster und oft weit zurückliegender vermeintlicher Verfehlungen an den virtuellen Pranger stellt beziehungsweise mit Forderungen nach ihrer Verbannung aus dem öffentlichen Leben und dem öffentlichen Diskurs konfrontiert.



Der US-Komiker Kevin Hart sah sich gezwungen, die ihm bereits angetragene Moderation der Oscar-Verleihung niederzulegen, nachdem einzelne homophobe Tweets bekannt wurden, die Hart zwischen 2009 und 2011 verfasst hatte. Die Kabarettistin Sarah Silverman berichtete, dass eine ihr bereits zugesagte Filmrolle wieder abgesagt wurde, weil sie in einem Sketch ebenfalls in Brownface auftrat. Der Schauspieler Matt Damon wurde bereits deshalb zum Opfer eines Shitstorms weil er es gewagt hatte, mit Blick auf die #metoo-Debatte auf einen qualitativen Unterschied zwischen Vergewaltigung und minderen Formen sexueller Belästigung zu bestehen. Ein New Yorker Komiker indischer Abstammung versucht derweil seit Jahren, die Figur des "Apu", eines parodistisch überzeichneten indischstämmigen Supermarktbesitzers, aus der Zeichentrickserie Die Simpsons herauszuschreiben, weil er sich von dessen Darstellung persönlich angegriffen fühlt.

Um Änderung der Verhältnisse geht es nicht

Es lässt sich durchaus darüber streiten, ob diese Entwicklungen Zeichen eines gesellschaftlichen Fortschritts sind. Im Fall Trudeau sind die Vorwürfe immerhin belegt. Bei Person des öffentlichen Lebens ist die angebliche Beweislage oft wesentlich dünner. Was an der öffentlichen Verächtlichmachung aber bisweilen nichts ändert.



Die rigorose Verfolgung Einzelner vor allem auf Twitter ähnelt nicht den sensationsgeilen Prominentenberichterstattung der Boulevardmedien. Um Einsicht und Besserung, oder gar um eine Änderung der Verhältnisse, geht es nicht. Gefragt ist die öffentliche Inszenierung der eigenen moralischen Überlegenheit.

Dazu kommt ein vorsätzlicher Mangel an Differenzierung sowohl im Hinblick auf das fragliche Verhalten als auch hinsichtlich der daraus allenfalls zu ziehenden Konsequenzen. Wenn ein dummes Partykostüm aus Jugendjahren bereits einen kategorischen Rücktrittsgrund darstellt, welches Strafmaß würden Kinsela und Co. dann für andere Vergehen fordern? Dass Buße, Bewährung und Rehabilitation in diesem System nicht vorgesehen sind, ist offensichtlich, wobei auf Seiten der Kritiker die bemerkenswerte Kombination extremer subjektiver Empfindlichkeit einerseits und rücksichtslosem Verfolgungseifer andererseits durchaus auffällig ist. Warren Kinsela kam innerhalb von 16 Stunden auf 111 Tweets und Retweets zu Trudeaus Blackface-Skandal.

Um die Sache geht es bei alledem, und auch bei Trudeau, jedenfalls nicht. Es ist mittlerweile unbestrittener gesellschaftlicher Konsens, dass Blackfacing nicht akzeptabel ist. Worin der gesellschaftliche Mehrwert der öffentlichen Anprangerung eines vergleichsweise banalen Verhaltens, dass der Gescholtene bereits eingestanden und für das er öffentlich um Entschuldigung gebeten hat, liegen soll, bleibt unklar.