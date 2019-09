Auf einem Spielplatz zwischen hohen Wohnblöcken steht Roman Junemann und verteilt Visitenkarten mit seiner Telefonnummer. "Ich verspreche Ihnen, immer erreichbar zu sein", sagt er den etwa zwanzig Zuhörerinnen und Zuhörern, die auf Plastikstühlen vor ihm sitzen. Es sind Rentner, Mütter mit Kindern, Männer mittleren Alters. "Ich werde die Nummer nach der Wahl nicht ändern", sagt Junemann. In Tschertanowo, einem Plattenbauviertel im Süden Moskaus, sind das ungewohnte Töne. Persönliche Treffen mit Politikern gehören hier nicht zum Alltag.

Es ist Mittwoch in der Woche vor der Wahl an diesem Sonntag. Der Kandidat Junemann, 24, Dreitagebart, enger dunkelblauer Anzug, stellt sich den Fragen der Bewohner. "Ich lebe hier, spreche vier Sprachen, bin verheiratet, keine Kinder", sagt er routiniert. Sein Nachname stamme von den wolgadeutschen Vorfahren. Junemann hat bis vor Kurzem für eine internationale Unternehmensberatung gearbeitet. Jetzt will er Lokalpolitiker werden. Unzählige solcher Treffen in den Höfen des Schlafbezirks hat er in den vergangenen Wochen absolviert und dabei fünf Kilo abgenommen, wie er sagt. Mit Offenheit und Aufmerksamkeit für die Belange der Bürger wirbt er um Stimmen.

Mehr als 200.000 Menschen leben in Tschertanowo. Sie entsenden am Sonntag einen von 45 Vertretern in das Moskauer Stadtparlament. Eine ältere Frau wünscht dem Jungpolitiker Glück. "Ich unterstütze Sie", sagt die Frau. Von der Amtsinhaberin der Kreml-Partei Einiges Russland habe sie, wie sie sagt, "die Nase voll".

Mehrjährige Haftstrafen für Demonstranten

Junemann ist nicht nur wegen seines jugendlichen Alters eine Ausnahme. Er ist einer von fünf unabhängigen Kandidaten, die bei der Wahl antreten dürfen. 19 Kandidatinnen und Kandidaten aus dem liberalen und oppositionellen Lager hatten die dafür nötigen Unterstützungsunterschriften gesammelt. Der Mehrheit wurde die Registrierung wegen angeblicher Formfehler verwehrt. Diese Entscheidung hat gerade jüngere Menschen aufgebracht, es kam zu friedlichen Straßenprotesten, gegen die die Staatsmacht drastisch vorging. Die Polizei machte etwa 2.000 kurzfristige Festnahmen. In den vergangenen Tagen ergingen erste drakonische Urteile über mehrjährige Haftstrafen.

Warum wurde ausgerechnet Junemann zugelassen? Er ist ohne die Unterstützung einer Partei angetreten und vermutet, es könne mit seiner Unerfahrenheit zu tun haben. "Irgendjemanden musste man ja zulassen", sagt er. Aber instrumentalisiert fühlt er sich deshalb nicht. "Natürlich ist bitter, was passiert." Würde er gewählt, wolle er sich für die Betroffenen einsetzen.

Die Grenzen des Putinschen Systems

Die Oppositionsproteste der vergangenen Wochen fanden weit entfernt vom Bezirk Tschertanowo statt. Selbst Moskaus rasende Metro benötigt aus dem Zentrum mehr als 30 Minuten hierher. Die Mehrheit der Bewohner hat die Politik bisher anderen überlassen. Doch jetzt spüren die einfachen Moskauer die Grenzen des Putinschen Systems. Die Krim-Begeisterung ist vorüber, die Einkommen sind weiterhin zu niedrig, eine Rentenreform hat viele aufgebracht. Anders als im Zentrum Moskaus profitiert man am Stadtrand nicht von der Verschönerungswelle des Bürgermeisters Sergej Sobjanin. Im Gegenteil: Nahe dem Viertel befindet sich eine Müllverbrennungsanlage. Durch die Plattenbausiedlung führt eine viel befahrene Stadtautobahn, eine weitere wird gerade gebaut.

"Die Lokalpolitik geschieht über die Köpfe der Menschen hinweg", kritisiert Junemann auf seinem Weg zum nächsten Treffen durch verschlungene Hinterhofwege. In seinen vielen Treffen konzentriert er sich auf örtliche Themen. Die Opposition und Putin-Kritik spielt hier keine vordringliche Rolle. "Ich will zeigen, dass man etwas verändern kann", sagt er. Fragt man ihn dennoch nach der Staatsführung, sagt Junemann: "Putin sollte abtreten. Wenn sich jemand so lang an der Macht befindet, hat das negative Folgen."

Der Politologe Alexander Kynew von der Moskauer Higher School of Economics hat anerkennende Worte für Junemann übrig. Kynew glaubt, dass die politisch eigentlich relativ unwichtige Lokalwahl eine Zäsur darstellt. Er konstatiert eine "Politisierung der Gesellschaft". An den Demonstrationen haben sich zwar vorrangig risikobereite Junge und aktive Städter beteiligt, nicht die Kleinbürger, die in Plattenbauvierteln wie in Tschertanowo leben. Neu ist aber, dass das offizielle Narrativ – die Proteste seien gewalttätig und vom Westen angefacht – viele nicht mehr überzeugt.