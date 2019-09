In New York geht es heute auf großer Bühne um den weltweiten Klimaschutz. Zum Gipfel eingeladen hat UN-Generalsekretär António Guterres. Ihn sorgt, dass weltweit viel zu wenig im Kampf gegen den Klimawandel geschieht, und so will er den Regierungen mehr Druck machen. Reden dürfen deswegen in New York auch nicht, wie sonst üblich, alle Regierungschefs, sondern nur die, die die CO2-Einsparziele ihres Landes kürzlich erhöht haben und das mit einem Plan belegen können. Zugelassen sind außerdem andere Menschen, die sich um den Umweltschutz verdient gemacht haben.