Die Zahl der Migrantinnen und Migranten, die über die mexikanische Grenze in die USA kommen, ist nach Angaben Mexikos in den vergangenen drei Monaten um mehr als die Hälfte gesunken. Dies sei das Ergebnis einer Vereinbarung mit den USA vom 7. Juni, sagte Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard.

Auf Grundlage der Vereinbarung setzt Mexiko an den Grenzen zu den USA und Guatemala 25.000 Mitglieder seiner Nationalgarde ein. In der Folge habe es weniger Festsetzungen gegeben. Denn nachdem US-Grenzpolizisten im Mai noch mehr als 144.000 Menschen beim illegalen Übertritt der Grenze zu Mexiko aufgegriffen hatten, waren es Ebrard zufolge im August nur noch rund 63.000. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador sprach von "guten Resultaten".

Mit der Vereinbarung hatte Mexiko auf die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Importzölle reagiert. Das lateinamerikanische Land verpflichtete sich, gegen Migration vorzugehen.

Mexikanische Regierung will Forderungen stellen

Laut der Vereinbarung sollten innerhalb von 90 Tagen weitere Maßnahmen beschlossen werden, wenn die bisherigen nicht die erwartete Wirkung zeigen sollten. Diese Frist lief am Donnerstag ab. Am kommenden Dienstag wollen sich Vertreter der beiden Regierungen in Washington treffen, um die Wirksamkeit der Vereinbarung zu bewerten.

Er werde dort drei Forderungen an die USA stellen, kündigte Ebrard an: mehr Investitionen in die Entwicklung der Region, ein verstärkter Kampf gegen den Rechtsterrorismus in den USA und Maßnahmen gegen den Waffenschmuggel aus den USA nach Mexiko. Ebrard lehnte es zudem erneut ab, Mexiko zu einem sicheren Drittstaat zu erklären. Dann müssten alle Migranten aus Mittelamerika, die über Mexiko in die USA wollen, zunächst in Mexiko Asyl beantragen. Die USA hatten dies bei den Verhandlungen im Juni gefordert.