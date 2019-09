Die US-Regierung will in den kommenden zwölf Monaten so wenige Flüchtlinge ins Land lassen wie noch nie. Das US-Außenministerium erkläre, die jährliche Obergrenze des Neuansiedlungs-Programms solle von derzeit 30.000 auf 18.000 Flüchtlinge abgesenkt werden. Das ist die niedrigste Zahl seit der Schaffung des Umsiedlungsprogramms im Jahr 1980.

Im vergangenen Jahr hatte die Trump-Regierung bereits eine historisch niedrige Aufnahmegrenze von 30 000 Flüchtlingen durchgesetzt, was bei Menschenrechtsgruppen und Regierungsbeamten für Kritik sorgte. Als der Vorgänger von US-Präsident Donald Trump, Barack Obama, das Weiße Haus verließ, lag die Zahl bei knapp 85.000.



Bei dem Programm werden Flüchtlinge aus UN-Lagern in aller Welt ausgewählt und in den USA neu angesiedelt. Unter der geplanten Obergrenze von 18.000 sollen 4000 Plätze für Iraker reserviert werden, die dem US-Militär in dem Land geholfen haben und dadurch in Gefahr geraten sind. 5000 Plätze sollen an Menschen gehen, die vor religiöser Verfolgung fliegen. Aus den mittelamerikanischen Ländern Honduras, Guatemala und El Salvador sollen nur 15000 Flüchtlinge aufgenommen werden. Die USA wollen erreichen, dass Menschen aus diesen Ländern in anderen mittelamerikanischen Staaten Asyl beantragen.



Das Außenministerium erklärte, die USA würden sich zwar weiterhin der Unterstützung von Flüchtlingen verpflichtet sehen. Wichtigste Aufgabe sei es aber, US-Bürger zu schützen und ihnen zu dienen. Derzeit sei das US-Einwanderungssystem überlastet. Bevor die neue Begrenzung des Flüchtlingszuzugs in Kraft trifft, ist noch eine Absprache mit dem Kongress nötig. Der könnte auf eine Anhebung der Aufnahmegrenze pochen.

Trump versucht die Einwanderung in die USA - legal wie illegal - strikt zu begrenzen. Ein "verantwortungsbewusster Umgang" mit Flüchtlingen ziele darauf ab, dass die Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurückkehren können, um dort beim Wiederaufbau zu helfen, erklärte Trump. Die US-Regierung erwartet nach eigenen Angaben für das kommende Haushaltsjahr 350.000 Asylanträge. Diese Zahlen sind getrennt vom Neuansiedlungs-Programm.