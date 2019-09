Die USA haben die Bemühungen Mexikos zur Eindämmung illegaler Grenzübertritte nach Amerika gelobt, zugleich aber weitere Anstrengungen des Nachbarlandes gefordert. "Die mexikanische Regierung hat bedeutsame und beispiellose Schritte unternommen, um die illegale Migration an unserer Grenze einzudämmen", sagte der geschäftsführende Chef der US-Grenzschutzbehörde, Mark Morgan. Aber: "Sie müssen mehr tun", so Morgan. Die mexikanische Regierung dürfe nicht nachlassen in ihren Anstrengungen, dürfe die Zahl von Soldaten an der Grenze nicht reduzieren und müsse mit den US-Geheimdiensten zusammenarbeiten.

Statt 144.000 "nur noch rund 64.000 Migranten"

Anfang Juni hatten die USA und Mexiko ein Abkommen geschlossen. Darin verpflichtete sich die mexikanische Regierung unter anderem durch den Einsatz der Nationalgarde an seinen Grenzen den Zustrom mittelamerikanischer Migranten in die USA einzudämmen. In der Folge entsandte die mexikanische Regierung rund 25.000 Nationalgardisten an die Grenzen zu den USA im Norden und zu Guatemala im Süden. Mit der Vereinbarung wandte Mexiko die von US-Präsident Donald Trump angedrohte Strafzölle auf alle mexikanischen Importe vorerst ab.

Noch im Mai hatten US-Grenzpolizisten mehr als 144.000 Menschen beim illegalen Übertritt der Grenze mit Mexiko festgesetzt. Im August waren es Morgan zufolge nur noch rund 64.000. Dieser Trend sei ermutigend, so der Behördenchef. Wenn nun nachgelassen werde, gingen die Zahlen aber schnell wieder nach oben, sagte er. Außerdem dürften sich die USA bei diesem Problem nicht nur auf ausländische Regierungen verlassen.



"Diese Mauer wird unbedingt gebraucht"

Vor wenigen Tagen lief eine 90-Tages-Frist ab, nach der beiden Seiten die bisherigen Effekte des Abkommens diskutieren wollten. Weitere Schritte will US-Vizepräsident Mike Pence am Dienstag in Washington mit Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard besprechen. Auf Twitter schreib auch Pence, es gebe noch viel zu tun.

Trump lobte die mexikanische Regierung zuletzt mehrfach öffentlich. Was diese an der Grenze tue, sei "großartig", ihre Hilfe "weitaus größer als irgendjemand für möglich gehalten hätte". Noch vor wenigen Monaten warf der US-Präsident Mexiko vor, nichts gegen die illegale Migration zu tun und die USA auszunutzen.

Morgan teilte außerdem mit, die US-Regierung treibe den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko intensiv voran. "Das ist kein Prestigeprojekt", sagte er mit Blick auf Vorwürfe, Trump verfolge mit dem Bau der Mauer einen reinen Egotrip. "Diese Mauer wird unbedingt gebraucht."