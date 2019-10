Abdelaziz Benfrail hat seine Decken zum Trocknen an einen Bauzaun gehängt. In der Nacht hat es geregnet und der 21-Jährige ist zu spät von seiner Matratze unter freiem Himmel unter das nächste Dach geflohen. Jetzt scheint wieder die Sonne in Barcelona. Bagger und Baumaschinen dröhnen. Ein paar Touristen ziehen ihre Rollkoffer Richtung Hotel, in einen der Glas-Stahl-Kästen, die hier dicht an dicht stehen.

Das Poblenou in Barcelona ist ein Viertel im Wandel. Doch an seinen Bruchstellen haben sich diejenigen angesiedelt, für die in der Metropole sonst kein Platz ist: Roma aus Rumänien, Migranten aus dem Senegal und aus Marokko. So wie Abdelaziz Benfrail, der vor einigen Jahren aus dem marokkanischen Tanger nach Spanien kam und jetzt in einem Zelt auf einer verlassenen Baustelle lebt. Nicht immer stellt er das Zelt auf, manchmal, so wie vergangene Nacht, schläft er nur auf der Matratze. "Die Polizei kommt manchmal und nimmt uns die Zelte weg", sagt er. Da wolle er vorbeugen.



Benfrail kam nach Spanien, weil er es zu Hause in Tanger nicht mehr ausgehalten hat. Dort habe es kaum für das Nötigste gereicht, sagt er. Sein Vater sei taubstumm und arbeitslos, die Mutter Putzfrau, er und seine anderen fünf Geschwister hätten als Schrott- und Müllsammler versucht, etwas Geld dazu zu verdienen. Eines Nachts im Sommer 2012, da war er 14 Jahre alt, sei er zum Hafen gelaufen und in eines der Flüchtlingsboote geklettert. Andere junge Menschen drängten sich dort, viele kamen aus Subsahara-Afrika, vermutet er, sie hatten die Schmuggler für die Überfahrt nach Spanien bezahlt. Abdelaziz habe kein Geld dafür gehabt, sagt er, und sich deshalb versteckt. Das Boot brachte sie ins 40 Kilometer entfernte Tarifa. "Ich dachte, dass ich in Spanien vielleicht eine Chance habe, etwas aus meinem Leben zu machen", sagt er heute. Doch einfach ist das nicht.

12.500 "Mena" – so das spanische Akronym für unbegleitete, minderjährige Migranten – leben derzeit laut Innenministerium in Spanien. Am Umgang mit ihnen zeigen sich die Grenzen und Widersprüche der spanischen Migrationspolitik. In Europa galt Spanien lange als flüchtlingsfreundlich und tolerant, doch dieses Bild hat mit der Realität wenig zu tun.

Das Zelt von Abdelaziz Benfrail © Eloisa d'Orsi für ZEIT ONLINE

Benfrail ist ein großer, schlaksiger Mann mit einem schüchternen Lächeln. Er hievt sein Fahrrad über den Zaun, der das unbenutzte Grundstück umzäunt, und deutet mit dem Kinn auf die Brachen ringsum: "Das ist mein Jagdrevier." Jeden Tag schiebt er seinen Einkaufswagen durch Poblenou, klappert Baustellen ab, stochert in den großen, grauen Müllcontainern nach Verwertbarem. Für ein Kilo Eisen gibt es beim Schrotthändler 15 bis 20 Cent pro Kilo, für Kupfer vier Euro, ab und zu kann er ein paar Schuhe oder Kinderspielzeug verkaufen. Die Konkurrenz ist groß, das Geschäft dominieren die Senegalesen, die mit der ersten großen Migrationswelle in den Nullerjahren nach Spanien kamen. Benfrail lehnt sich über ein Brückengeländer. An die Böschung unter ihm haben drei junge Marokkaner eine Hütte aus Plastikplanen und Pressspanplatten gebaut, vor dem Eingang stehen aufgereiht ein Paar Turnschuhe. Er kennt die Jungs flüchtig, der jüngste sei vor ein paar Tagen aus einem Heim der katalanischen Regionalregierung weggelaufen.

In Spanien sind die 17 autonomen Regionen des Landes verantwortlich für die Aufnahme von minderjährigen Migranten. 40 Millionen Euro hat die spanische Regierung dafür bereit gestellt. Das Geld soll den Minderjährigen, die laut UN-Konvention unter besonderem Schutz stehen, bei Ankunft und Integration helfen – und ihnen ermöglichen, als Erwachsene ein selbstständiges Leben zu führen.

Auch Benfrail hat diese Maßnahmen durchlaufen. Er hat in Andalusien, Madrid und Barcelona in Heimen und betreuten Wohngemeinschaften gelebt, doch zu Hause gefühlt hat er sich nirgends. "Ich war immer wütend", sagt er. "Die Erzieher haben mich häufig bestraft und ich wusste nicht, warum."