Als der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, MBS genannt, im Juni 2018 das Fahrverbot für Frauen aufhob, galt das als Sensation. Omaima al-Najjar gehört zu jenen Aktivistinnen, die dafür gekämpft hatten. Gerade war sie in Berlin, um einen Preis der Organisation Reporter ohne Grenzen für ihre Mitstreiterin Eman al-Nafjan entgegenzunehmen. Wir haben Omaima al-Najjar getroffen.



ZEIT ONLINE: Frau Al-Najjar, Sie kämpfen vom Exil aus für Frauenrechte in Saudi-Arabien. Wie machen Sie das?

Omaima Al-Najjar: Es ist sehr schwierig. Wir sind nur sehr wenige Frauen, die in und außerhalb Saudi-Arabiens aktiv für einen Wandel kämpfen. Mit mir gibt es noch zwei andere Frauen, die einen Reisepass haben und im Ausland internationale Veranstaltungen besuchen und Kampagnen führen können. Ein paar Frauen kämpfen also gegen die strikte Herrscherklasse eines der reichsten und mächtigsten Länder der Welt.



Omaima Al-Najjar 30, ist eine saudische Aktivistin und Bloggerin. 2011 musste sie Saudi-Arabien verlassen, seit 2016 lebt sie als politischer Flüchtling in Italien.

ZEIT ONLINE: Was können Sie überhaupt tun?

Al-Najjar: Wir machen Onlinekampagnen, verbreiten etwa Hashtags, die auf die Menschenrechtsverletzungen hinweisen. Ich helfe Frauen, die aus Saudi-Arabien vor häuslicher Gewalt fliehen, versuche etwa, für sie Kontakt zu den Vereinten Nationen aufzunehmen und ihre Geschichten öffentlich zu machen.

ZEIT ONLINE: In den vergangenen Monaten haben mehrere junge Frauen, die vor Bevormundung und Gewalt aus Saudi-Arabien geflohen waren, international Aufsehen erregt. Rahaf al-Kunun, die auf der Flucht vor ihrer Familie erst in Bangkok gestoppt wurde und dann Asyl in Kanada erhielt. Oder die Schwestern Reem und Rawan, die erst in Hongkong festgehalten wurden, bevor sie in ein Drittland ausreisen konnten.



Al-Najjar: Ihre Geschichten haben über Twitter große öffentliche Aufmerksamkeit erfahren und das hat ihnen geholfen. Es gibt Hunderte von Frauen, die vor Gewalt in Saudi-Arabien fliehen. Die meisten bleiben anonym.

ZEIT ONLINE: Im Juni 2017 wurde MBS zum Kronprinzen ernannt. Viele Beobachter, auch im Westen, dachten, der nun 34-Jährige würde Reformen einleiten und das ultrakonservative Land modernisieren. So sah es auch anfangs aus: Frauen dürfen nun Auto fahren, Sportveranstaltungen besuchen, ins Ausland reisen.

Al-Najjar: Ich nehme schon wahr, dass viele junge Saudis glücklich sind über die Veränderungen. Aber den Preis dafür zahlen die Aktivisten und Aktivistinnen. Der Blogger Raif Badawi etwa wurde 2012 verhaftet, weil er schon damals die saudische Regierung aufforderte, die Befugnisse der Religionspolizei einzudämmen. Er sitzt noch immer im Gefängnis.

ZEIT ONLINE: Ihre Mitstreiterinnen Eman al-Nafjan und Loujain al-Hathloul wurden im Mai 2018 gemeinsam mit anderen bekannten Frauenrechtlerinnen verhaftet. Es gibt Berichte von Folter und sexuellen Übergriffen. Die Aktivistinnen hatten zuvor für das Ende des Fahrverbots für Frauen gekämpft, das MBS wenig später aufhob. Was wollte er damit bezwecken?

Al-Najjar: Ich glaube, MBS fühlt sich bedroht. Innerhalb der Königsfamilie gibt es mehr Unzufriedenheit mit den politischen und wirtschaftlichen Reformen. Zugleich spürt MBS, dass die Unzufriedenheit im Volk wächst. Deshalb will er verhindern, dass es den zivilgesellschaftlichen Bewegungen zugeschrieben wird, die Veränderungen im Land anzustoßen. Er fürchtet, dass die Menschen immer mehr Dinge einfordern könnten. Das könnte das System der absoluten Monarchie gefährden.

ZEIT ONLINE: Wie geht es Eman al-Nafjan?

Al-Najjar: Sie wurde im März vorläufig aus der Haft entlassen, aber sie darf das Land nicht verlassen. Sie darf nichts schreiben, nichts veröffentlichen, nicht an Konferenzen teilnehmen. Ich kenne sie seit 2006. Sie war meine Lehrerin am wirtschaftswissenschaftlichen Institut an der Universität in Riad. Sie hat 2008 angefangen mit dem Bloggen. Das hat mich inspiriert und ich habe zwei Jahre später damit begonnen. Sie schrieb als eine der ersten Frauen öffentlich über Themen wie Gewalt gegen Frauen oder das männliche Vormundschaftssystem. Ihr Blog wurde sehr berühmt, aber das erhöhte auch das Risiko für sie.