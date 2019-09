Russland und die Ukraine haben mit dem größten Austausch von politischen Gefangenen seit Jahren begonnen. Das berichteten russische Agenturen und das ukrainische Fernsehen am Samstag. Demnach startete in Moskau auf dem Flughafen Wnukowo eine ukrainische Maschine mit Gefangenen, in Kiew soll auf dem Flughafen Boryspil ein russisches Flugzeug mit Inhaftierten abgeflogen sein.



Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Austausch, der die Beziehungen beider Länder verbessern soll, zuvor angekündigt. Ausgetauscht werden sollten auf jeder Seite 35 Gefangene. Offiziell bestätigt wurde diese Zahl zunächst nicht.



Auch Oleh Senzow soll freikommen

Aus Regierungskreisen hieß es zudem, dass auch der ukrainische Regisseur Oleh Senzow bei dem Gefangenenaustausch dabei sei. Der 43-Jährige war 2015 in Russland wegen "terroristischer Angriffe" auf der annektierten Halbinsel Krim zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Senzow ist der bekannteste politische Gefangene aus der Ukraine.

Wie die russische Staatsagentur Tass unter Berufung berichtete, waren unter den Gefangenen außerdem die 24 ukrainischen Seeleute, die seit November vorigen Jahres in russischer Haft sind. In zwei Bussen sollen die Männer am Morgen das Gefängnis Lefortowo in Moskau verlassen haben. Das Staatsfernsehen übertrug die Fahrt zum Flughafen Wnukowo-2. Dort bestiegen sie ein ukrainisches Regierungsflugzeug.

Auch in der Ukraine wurden Gefangene zum Flughafen Boryspil transportiert, wie Medien in Kiew berichteten. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehrere Inhaftierte für den Austausch begnadigt.