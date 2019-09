Saudi-Arabien will sich für Urlauber öffnen und erstmals Touristen-Visa ausstellen. Der Vorsitzende der staatlichen Tourismuskommission, Ahmad Al-Chatib, sprach von einem "historischen Moment für unser Land". Über das neue Visa-System – geplant ist eine Online-Antragstellung – soll nun Besuchern aus 49 Ländern die Einreise erlaubt werden. Nach Angaben der Tourismuskommission zähle das Land vor allem auf Gäste aus China, Japan, Europa und den USA.

Bislang ist Saudi-Arabien für Touristen nur schwer zugänglich. Eine Einreiseerlaubnis für den Wüstenstaat erhielten nur muslimische Pilger, Unternehmensreisende und Besucher mit Angehörigen. Erst seit Kurzem vergibt das Königreich auch Visa für Besucher von Sport- und Kulturveranstaltungen.

Der Kronprinz will die saudische Wirtschaft umbauen

Besucher würden "überrascht" von den "Schätzen" Saudi-Arabiens sein, kündigte Al-Chatib in seinem Statement an. In dem Land gebe es fünf Unesco-Welterbestätten, eine lebendige Kultur und "atemberaubende" Natur, schreibt der oberste Tourismusmanager des Landes. Außerdem sollen für ausländische Besucherinnen gelockerte Kleidervorschriften gelten: Touristinnen müssen demnach nicht das traditionelle schwarze Überkleid Abaja tragen. Dennoch sei eine "züchtige Bekleidung" notwendig, auch an öffentlichen Stränden; Alkohol, deutete Al-Chatib an, bleibe aber auch weiterhin verboten.



Laut den Plänen des saudischen Königshauses soll der Tourismussektor bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen; aktuell sind es drei Prozent. Unter anderem sollen eine Million neue Arbeitsplätze entstehen, die Zahl ausländischer Besucher soll sich bis 2030 auf jährlich 100 Millionen mehr als verdoppeln. Insgesamt will das Land nach Al-Chatibs Angaben umgerechnet 61 Milliarden Euro in touristische Infrastruktur investieren, so sollen Inseln und Küstenorte am Roten Meer in Luxus-Badeorte verwandelt werden.

Die saudische Ölwirtschaft ist angreifbar

Die Entwicklung des Tourismus ist Teil der "Vision 2030", mit der Kronprinz Mohammed bin Salman einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformkurs eingeleitet hat. Das weitgehend von Ölexporten abhängige Königreich will sich so neue Einkommensquellen erschließen. Aktuell stammt ein Sechstel der Weltproduktion aus dem Königreich, Rohöl und Ölprodukte bilden 90 Prozent seiner Exporte und machen mehr als 40 Prozent der saudischen Wirtschaftsleistung aus.

Dabei ist die saudische Ölwirtschaft angreifbar, wie sich zuletzt Mitte September zeigte. Auf die größte saudische Ölförderanlage wurde ein Anschlag verübt, zeitweise brach die Produktion um die Hälfte ein, eine Erholung wird erst nach mehreren Wochen erwartet. Huthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen, wo Saudi-Arabien seit 2015 Krieg führt, hatten sich zu dem Anschlag bekannt. Das Königreich macht aber den Iran für den Angriff verantwortlich; die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben sich dem Vorwurf angeschlossen.



Al-Chatib zufolge sei sein Land "sehr, sehr sicher". Die Konflikte mit dem Iran und den jemenitischen Rebellen seien aber keine Gefahr für Touristen.

Auch die Menschenrechtslage vor Ort könnte potenzielle Touristen abschrecken. Die Ermordung des regierungskritsichen Journalisten Jamal Khashoggi im vergangenen Jahr sorgte international für Kritik an den Methoden des absolutistischen Königshauses, Mohammed bin-Salman wird von vielen als Auftraggeber des Mordes vermutet. Auch die eingeschränkten Frauenrechte in Saudi-Arabien werden im Ausland kritisiert. Der Kronprinz hat zwar Reformen eingeleitet und Frauen etwa das Autofahren und selbstständige Reisen ins Ausland erlaubt, Kritikern gehen die Maßnahmen jedoch nicht weit genug.