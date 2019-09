Israels staatlicher Energiekonzern IE will nach eigenen Angaben ab Montag die Stromversorgung des Westjordanlands einschränken. Der Konzern begründete das damit, dass die Palästinenser Stromrechnungen in Höhe von umgerechnet etwa 438 Millionen Euro noch nicht bezahlt hätten. Laut der israelischen Zeitung Haaretz sind mehrere Orte in den Tälern von Jericho and Jordanien sowie Dörfer rund um Ramallah betroffen.



Palästinenser fühlen sich "erpresst"

Die palästinensische Autonomiebehörde reagierte erzürnt auf die Ankündigung. Es handele sich um eine klare "Erpressung" im Streit um die Bezahlung der Stromlieferungen. Wenn einige Bewohner ihre Rechnungen nicht bezahlt hätten, dürfe es keine Kollektivstrafe geben. Das palästinensische Gesundheitsministerium warnte davor, dass Stromsperrungen unter anderem den Betrieb von Krankenhäusern und Schulen gefährden könnten. Außerdem schade es der palästinensischen Wirtschaft. Sie rief die interationale Gemeinschaft auf, gegen die Maßnahme Stellung zu beziehen.



Um die Bezahlung der Energierechnungen gibt es immer wieder Streit zwischen beiden Seiten. Israel hat in der Vergangenheit schon mehrmals den Strom für die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen gekappt.