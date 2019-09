Es ist wahrlich nicht so, als wären sich Nancy Pelosi und Donald Trump je freundlich begegnet. Man kann Pelosi verstehen, selbst manchen Republikanern ist das in den vergangenen drei Jahren schwergefallen. Doch Pelosi, die so erfahrene Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus und damit eine der mächtigsten Demokratinnen in den USA, zeigt ihre Abneigung gegen Trump deutlich. Warum sollte sie auch nicht? Die eigentliche Normalität, den politischen Gegner zu respektieren, hat Trump zunichtegemacht, seit er im Weißen Haus sitzt.



Als der Präsident im Februar im Kongress seine Rede zur Lage der Nation hielt, saß Pelosi als Mehrheitsführerin hinter dem Präsidenten. Wie alle demokratischen Frauen trug sie Weiß, um für Gleichberechtigung und Frauenrechte einzutreten. Während Trumps Ansprache hätten Pelosis aufeinandergepresster Kiefer und ihr Augenrollen allein gereicht, um ihre Verachtung deutlich zu machen. Als sie ihm dann aber sarkastisch applaudierte, als Trump alle in Washington dazu aufrief, die Politik der Rache abzulegen, gingen am nächsten Tag nicht nur die Frauen in weißen Hosenanzügen und Kleidern viral, sondern auch der #PelosiClap.

Dennoch war es Pelosi, die sich nach der Veröffentlichung des Berichts von Sonderermittler Robert Mueller, in dem es um eine mögliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016 und Justizbehinderung durch Trump geht, gegen ein Impeachment aussprach. Damit stellte sie sich gegen Parteikolleginnen und Parteikollegen, die ein solches Verfahren gefordert hatten, darunter auch Elizabeth Warren, eine der aussichtsreicheren Präsidentschaftsbewerber der Demokraten. Pelosi blieb skeptisch. Bis jetzt.

Die Ukraine-Affäre ist Anlass für Pelosi, formal ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten zu prüfen. Am Beginn der Affäre steht der Vorwurf, dass Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat dazu gedrängt haben soll, Korruptionsermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter aufzunehmen. Doch die Vorwürfe, die durch die Beschwerde eines Whistleblowers an die Öffentlichkeit gelangten, sind noch weitreichender: Es geht um die Frage, ob Trump sein Amt missbraucht hat, um ein anderes Land dazu zu instrumentalisieren, Einfluss auf die Wahl im kommenden Jahr zu nehmen.



Entsprechend deutlich wurde Pelosi in der vergangenen Woche in ihrem Statement zu der Angelegenheit. Es gehe um nichts Geringeres, als "die Republik zu erhalten", ein Verweis auf Benjamin Franklin, einen der Gründerväter der Vereinigten Staaten. "Die Handlungen des Präsidenten haben ernsthaft gegen die Verfassung verstoßen", sagte Pelosi.

"Die Fakten haben die Situation verändert"

Und so sieht sich Pelosi nun im Zentrum eines Machtkampfes, der voller Risiken, aber unausweichlich ist. Eine Kehrtwende, wie viele Medien schrieben, ist das für die 79-Jährige aber nicht.



Pelosi wurde in eine politische Familie geboren, ihr Vater war Bürgermeister in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Politisch aktiv wurde sie aber erst spät, mit Mitte 40. Der New Yorker führte mit ihr Ende vergangener Woche ein erstaunliches Gespräch, das zeigt, wie sie seit 32 Jahren Politik in Washington macht: "Die Leute sagen, du hast deine Meinung geändert. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Die Fakten haben die Situation verändert", sagte sie. Pelosi lässt sich nicht von Emotionen treiben, was nicht heißt, dass sie in der Sache nicht hart und zäh sein kann. Immer wieder wird Pelosi als brillante Taktikerin beschrieben. Sie war eine der erbittertsten Gegner der Irak-Invasion von George W. Bush 2003, sie unterstützte Obamas historische Krankenversicherungsreform und hielt ihre Partei im Haushaltsstreit im Januar zusammen, als sie Trump außerdem zwang, seine State of the Union zu verschieben.