Schaut man sich alle 18 österreichischen Umfragen seit 1. August an, haben alle Parteien erstaunlich stabile Werte. Die FPÖ zB liegt in 12 -- also 2/3 aller Umfragen -- bei genau 20%, und *nie* niedriger als 19% oder höher als 21%. Schaut verdächtig nach Herding aus. 1/9