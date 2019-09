Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat dem Militär befohlen, Manöver an der Grenze zu Kolumbien durchzuführen. Die Streitkräfte sollen auf Anordnung Maduros zudem in Alarmbereitschaft sein. Demnach sollen die Militärübungen am 10. September beginnen und mehr als zwei Wochen andauern. Maduro begründete die Maßnahmen mit angeblichen Angriffsplänen seines kolumbianischen Kollegen Iván Duque. "Kolumbiens Regierung will keinen Frieden. Sie will Krieg. Sie will Gewalt", sagte der sozialistische Staatspräsident bei einer im Fernsehen übertragenen Militärzeremonie vor Offizieren.

Das nach der Anerkennung des venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó ohnehin gespannte Verhältnis zwischen der sozialistischen Führung in Caracas und Kolumbiens konservativer Regierung hatte sich in der vergangenen Woche noch einmal verschlechtert. Hintergrund ist die Ankündigung von Ex-Anführern der aufgelösten linken Rebellengruppe Farc, drei Jahre nach dem Friedenspakt mit Kolumbiens Führung wieder den bewaffneten Kampf zu starten.

Duque kündigte ein hartes Vorgehen und die Schaffung einer Spezialeinheit an und unterstellte Venezuela, den Farc-Rebellen "Unterschlupf und Unterstützung" zu gewähren. Maduro wies die Vorwürfe zurück. "Jetzt wollen sie falsche Beweise vorlegen, um Venezuela anzugreifen und einen militärischen Konflikt mit unserem Land anzufangen", sagte er.

Frühere Farc-Rebellen kündigen "neue Etappe des bewaffneten Kampfes" an

Ende August hatten die beiden ehemaligen Farc-Kommandanten Jesús Santrich und Iván Márquez in einem Video eine "neue Etappe des bewaffneten Kampfes" angekündigt. Der bewaffnete Kampf sei die Antwort auf den Verrat des Friedensprozesses durch den Staat, erklärten die Rebellen. Die Gruppe von rund 20 Männern zeigte sich in Kampfuniformen und mit Symbolen der Farc. Beide Kommandanten kündigten die Gründung einer Untergrundbewegung an. Es handle sich dabei um eine geheime politische Bewegung, sagte Márquez.

Als Reaktion forderte die Ethikkommission der Nachfolgepartei der ehemaligen Guerillabewegung den Parteiausschluss von Santrich und Márquez. Auch weitere abtrünnige Kämpfer sollen aus der Partei ausgeschlossen werden. Zuvor hatte bereits die kolumbianische Opposition, die aus der Farc und anderen Parteien aus dem Mitte-Links-Spektrum besteht, die Rückkehr zur Gewalt verurteilt. Gleichzeitig forderte sie Präsident Duque auf, Versäumnisse bei der Umsetzung des Friedensprozesses endlich aufzuarbeiten.



Erst vor Kurzem war in Kolumbien die Lokalpolitikerin Karina García bei einem Anschlag getötet worden. Die Regierung macht ehemalige Farc-Rebellen für die Tat verantwortlich.



Die linke Farc hatte ein halbes Jahrhundert lang gegen die Regierung in Bogotá gekämpft. Mehr als 260.000 Menschen wurden in dem bewaffneten Konflikt getötet. 2016 war unter Führung des damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos ein Friedensabkommen ausgehandelt worden, das den jahrzehntelangen Guerillakrieg beendete und die Farc in eine politische Partei umwandelte. Santos' Nachfolger Duque hatte im Wahlkampf jedoch angekündigt, den Vertrag zu ändern. Er hält ihn für zu nachsichtig gegenüber ehemaligen Farc-Mitgliedern.