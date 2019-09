Saudi-Arabien will Experten der Vereinten Nationen in die Ermittlungen zu den Drohnenangriffen auf seine Ölanlagen einbinden. Diese und andere internationale Fachleute sollten sich vor Ort ein Bild von der Lage machen, teilte das Außenministerium in Riad mit. Zudem bekräftigte es die Einschätzung, wonach die Attacken am Wochenende mit iranischen Waffen verübt wurden.

Am vergangenen Samstag wurden zwei zentrale Anlagen des saudi-arabischen Staatskonzerns Aramco angegriffen: die größte Erdölraffinerie in Churais und das zweitgrößte Ölfeld des Landes in Abkaik. Mehr als die Hälfte der Ölproduktion des Landes wurden dadurch zerstört. Das tägliche Volumen der saudischen Ölproduktion brach um geschätzt 5,7 Millionen Barrel Rohöl ein, was mehr als fünf Prozent der weltweiten Versorgung entspricht. Analysten sprachen von einem Angriff auf das Herz der saudischen Ölindustrie. Die Ölpreise stiegen sprunghaft an.

Die Attacken reklamierten zunächst die jemenitischen Huthi-Rebellen für sich. So wie die USA sieht auch die Regierung in Riad allerdings den Iran als den eigentlich Verantwortlichen für die Attacken.

Das saudische Außenministerium sprach von einem "beispiellosen Akt der Aggression und Sabotage" und einem "ungeheuerlichen Verbrechen, das internationalen Frieden und Sicherheit bedroht". Demnach hätten erste Untersuchungen gezeigt, dass iranische Waffen bei den Anschlägen eingesetzt wurden. Nun werde geklärt, wer der Täter sei – eben auch mit Hilfe der UN-Experten.



Auf Basis dieser Ermittlungsresultate, so führt das Ministerium weiter aus, werde das Königreich angemessene Maßnahmen ergreifen, um seine Sicherheit und Stabilität zu sichern. Saudi-Arabien habe die "Kapazität und Entschlossenheit", sein Land und seine Bürger zu verteidigen und "energisch auf diese Aggressionen zu reagieren".

Röttgen fordert von Europäern größeres Engagement

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnte vor einem neuen Krieg am Persischen Golf. Die Situation sei an einem Punkt, an dem man in einen Krieg hineinstolpern könne, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag im Deutschlandfunk. "Sie ist ganz kurz vor Krieg." Allerdings hätten weder der Iran noch die USA und Saudi-Arabien Interesse an einem Krieg.

Röttgen forderte die Europäer zu einem größeren politischen Engagement in der Region auf. Dazu schlug er eine europäische Initiative für eine Art Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren Osten vor.