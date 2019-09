Parlamentswahl - Die ÖVP steht nach Wahlsieg vor schwierigen Koalitionsverhandlungen Eine Neuauflage der im Mai geplatzten Koalition mit der FPÖ wäre möglich. Auch ein Bündnis mit den Grünen bietet sich an. Knackpunkt ist die Migrationspolitik. © Foto: Michael Gruber/​Getty Images

Die ÖVP hat die Wahl in Österreich gewonnen – so weit, so erwartbar. Die spannendere Frage ist: Mit wem will Sebastian Kurz nun zusammen regieren? Mit dem ehemaligen Koalitionspartner FPÖ könnte man sich inhaltlich schnell einig werden, doch erschweren die Skandale der Vergangenheit und Gegenwart eine erneute Regierungsbildung. Derzeit steht ein Bündnis mit den Grünen, den zweiten Wahlsiegern des Sonntagabends, im Raum. So kommentiert die österreichische und ausländische Presse das Wahlergebnis:



Regierungsbildung als "Bewährungsprobe"

Der österreichische Standard erklärt die Regierungsbildung zur Bewährungsprobe für Sebastian Kurz. In den kommenden Wochen entscheide sich nun, ob Österreich eine Regierung finde, die das Land "gut durch das aufziehende Schlechtwetter führen wird". Eine Neuauflage der Koalition mit der FPÖ sei jedenfalls keine "staatsmännische Antwort auf die Herausforderungen der nächsten Jahre".

Ein mögliches Zweierbündnis mit den Grünen, die mit 14 Prozent zurück in den Nationalrat gewählt wurden, kommentiert der Standard als "ein Novum für Österreich, mit einem Schwerpunkt auf Klimaschutz und Wirtschaftspolitik – keine ganz unwichtigen Themen in unserer Zeit". Es sei eine Möglichkeit für Kurz, sich als derjenige zu inszenieren, der für Veränderung stehe.



Die "Krone" sagt "Sorry"

Die Kronen Zeitung spricht von einem "historischen Sieg" für die ÖVP und erklärt: "Ohne Kurz geht gar nichts." Doch fragt sie auch: Was geht mit ihm? Kurz habe noch einmal eine Chance bekommen, um die großen Herausforderungen anzugehen. Es brauche eine stabile Regierung, keine Experimente.

Auf den Absturz der rechtspopulistischen FPÖ um fast neun Prozent auf 17,3 Prozent antwortet die Kronen Zeitung mit Schadenfreude. Die Zeitung gehört seit dem Ibiza-Video zu den auffallend kritischen Begleitern der FPÖ. Denn auf Ibiza fantasierte der ehemalige FPÖ-Parteichef und Ex-Vizekanzler noch davon, über eine vermeintliche russische Oligarchen-Nichte Einfluss auf die Zeitung zu gewinnen und die Redaktion mit wohlgesinntem Personal zu besetzen. Damals glaubte Strache: "Wenn dieses Medium auf einmal uns pusht, dann machen wir nicht 27, dann machen wir 34 Prozent." Nach dem desolaten Wahlergebnis für die FDP kommentierte die Krone das Zitat auf Twitter mit einem einfachen, sarkastischen "Sorry".



Kurz müsste sich neu erfinden

In der benachbarten Schweiz beschreibt die Neue Zürcher Zeitung Kurz’ Wahlsieg als "bittersüßen Triumph". Er habe zwar neue Stimmen hinzugewinnen können und so den Abstand zur politischen Konkurrenz vergrößert, doch habe der Triumph einen Makel. Der junge Staatsmann müsse sich nun auf zähe Verhandlungen einlassen. Einer erneuten Koalition mit der FPÖ steht die NZZ skeptisch gegenüber. Kurz wünsche sich eine "ordentliche Mitte-rechts-Politik" ohne die "Grauslichkeiten" der rechten Skandale. Allerdings meint die NZZ auch: "Die Hoffnung, dass sich mit dem neuen FPÖ-Chef Norbert Hofer ein anständiger, gemäßigter Flügel durchsetzen wird, ist naiv." Rechtsextremes und großdeutsches Gedankengut gehöre zum Wesen der Partei.

Eine Zusammenarbeit mit den Grünen sei zwar schwierig, doch "wäre diese Option einen Versuch wert". Aber für eine türkis-grüne Koalition müsse sich der Wahlsieger "nicht nur bewegen, sondern sich geradezu neu erfinden". Die NZZ analysiert: "Ob er dazu bereit ist, ist fraglich. Die wahre Herausforderung stellt sich für Kurz erst nach diesem Wahlsieg."