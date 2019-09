Sebastian Kurz gewinnt mit ÖVP Nationalratswahl – Seite 1

Lesen Sie alle Entwicklungen zu den Ergebnissen der Nationalratswahlen in Österreich in unserem Liveblog.



Die konservative ÖVP ist bei der Nationalratswahl in Österreich mit 37,2 Prozent laut einer ersten Hochrechnung des ORF stärkste Kraft geworden. Das ist ein Plus von 5,7 Prozentpunkten im Vergleich zu den Wahlen 2017. Die sozialdemokratische SPÖ verlor 4,9 Prozentpunkte und erzielte 22,0 Prozent. Die rechtspopulistische FPÖ kam auf 16,0 Prozent. Die zuletzt an der Vier-Prozent-Hürde gescheiterten Grünen erzielten 14,3 Prozent, die liberalen Neos 7,4. Die Liste Jetzt kam auf 1,8 Prozent.



Insgesamt waren 6,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher zur Wahl aufgerufen. Da mehr als eine Million Briefwählerstimmen erst am Montag ausgezählt werden, wird am Sonntagabend von Seiten der Wahlleitung nur das Ergebnis der Urnenwahl verkündet. Die Hochrechnungen berücksichtigen aber bereits das voraussichtliche Ergebnis der Briefwahl.



Die Nationalratswahl, die eigentlich erst im Herbst 2022 hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund der sogenannten Ibiza-Affäre auf den 29. September vorgezogen. Am 18. Mai kündigte Sebastian Kurz die Koalition mit der FPÖ auf. Ende Mai wählte ihn das Parlament über ein Misstrauensvotum ab. Derzeit regiert eine Übergangsregierung unter der Führung von Kanzlerin Brigitte Bierlein das Land.