Ein Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hat in seinem Gutachten festgestellt, dass die neue Regelung für Disziplinarverfahren gegen polnische Richter derzeit kein Fall für den EuGH sein soll. Damit müssen die Richter im Kampf gegen die Justizreformen der nationalkonservativen Regierung einen Rückschlag einstecken. Dem Gutachten zufolge ist aktuell kaum feststellbar, ob die neuen Regelungen wirklich zu Einschränkungen der richterlichen Unabhängigkeit führen. (Az. C-558/18 und C-563/18)

Der Generalanwalt sprach sich in seinem Schlussantrag dafür aus, die Vorlagen von zwei polnischen Gerichten zum neuen Disziplinarsystem gegen Richter für unzulässig zu erklären. Die sogenannten Vorabentscheidungsersuchen enthielten keine hinreichenden Erläuterungen.

Bezirksgerichte in Warschau und Lodz hatten den Gerichtshof angerufen, weil sie durch die Änderungen die richterliche Unabhängigkeit in Gefahr sehen. Sie bezweifeln deshalb, dass die Neuregelung mit EU-Recht vereinbar ist. Der EuGH-Generalanwalt verwies nun aber darauf, dass der Gerichtshof vorgelegte Fragen als unzulässig werte, wenn die Beantwortung darauf hinauslaufe, dass der EuGH "ein Gutachten zu Problemen allgemeiner oder hypothetischer Art" abgebe.

Im Gegensatz zu anderen Verfahren im Zusammenhang mit der polnischen Justizreform fehle es an Angaben dazu, welche Vorschriften des polnischen Rechts mit den Garantien für eine richterliche Unabhängigkeit unvereinbar seien und weshalb dies so sei. Die Gerichte hegten lediglich eine "subjektive Befürchtung", die sich noch nicht in konkreten Disziplinarverfahren gezeigt habe und daher hypothetisch bleibe.

Die Luxemburger Richter sind nicht an die Schlussanträge der Generalanwälte gebunden, folgen diesen aber in vielen Fällen. Vor dem EuGH laufen mehrere Verfahren zur polnischen Justizreform. Einen zentralen Bestandteil der Reform kippten die Richter bereits. Im Juni entschieden sie, dass die Herabsetzung des Ruhestandsalters für die Richter am Obersten Gericht des Landes von 70 auf 65 Jahre gegen die Grundsätze der Unabsetzbarkeit der Richter und der richterlichen Unabhängigkeit verstößt.