Es waren keine guten Wochen für die neuen Superstars der Politszene: In Italien wurde Matteo Salvini in dem Augenblick durch die Bildung einer neuen Koalitionsregierung entmachtet, als er sich über Neuwahlen zum faktischen Alleinherrscher in Italien aufschwingen wollte. In Großbritannien hat der oberste Gerichtshof erklärt, dass die von Boris Johnson angeordnete Auflösung des Parlaments gegen Recht und Gesetz verstößt. In den Vereinigten Staaten sieht sich Donald Trump mit einem Amtsenthebungsverfahren konfrontiert, weil er die ukrainische Regierung dazu aufgefordert hat, Ermittlungen gegen den Sohn seines demokratischen Rivalen Joe Biden voranzutreiben. In Frankreich hat Emmanuel Macron seine Macht gefestigt und die Gelbwesten verlieren an Einfluss. Und in Österreich hat die FPÖ nun fast zehn Prozentpunkte verloren; möglicherweise wird in Wien europaweit die erste schwarz-grüne Koalition auf nationaler Ebene gebildet.

Ist das der Anfang vom Ende der populistischen Revolte? Für diese Diagnose ist es noch zu früh. Aber es ist doch auffällig, dass der populistische Politikansatz an seine Grenzen zu stoßen scheint. Das liegt vor allem daran, dass es sich nicht um einen Politikansatz, sondern um einen Politikverweigerungsansatz handelt – zumindest, wenn man an der altmodischen These festhält, dass Politik etwas mit der Lösung von Problemen zu tun hat.

Trump, Johnson oder Salvini wollen keine Probleme lösen, denn das würde bedeuten: Kompromisse eingehen, Allianzen schmieden, Zielkonflikte anerkennen. Mit anderen Worten: sich in die Niederungen des politischen Alltags begeben. Dort halten sie sich aber nicht gerne auf, denn dann würden sie Teil des Systems, aus dessen Verachtung sie ihre Energie beziehen. Die populistische Erzählung ist ja gerade deshalb für viele Menschen so attraktiv, weil sie eine einfache Lösung verspricht, wo die etablierten politischen Kräfte nur komplizierte Details anzubieten haben.

Realität ändert sich nicht durch Wunschdenken

Doch die Realität ist ein hartnäckiges Biest; sie lässt sich nicht durch Wunschdenken verändern. Und so könnte der Populismus an den inneren Widersprüchen seiner Agenda zu scheitern. Man kann nicht die Welt, wie Trump es versucht, mit Handelssanktionen überziehen, aber zugleich den eigenen Export steigern wollen. Man kann nicht, wie Johnson verspricht, die Europäische Union verlassen, aber zugleich die Vorteile einer Mitgliedschaft beanspruchen. Man kann nicht, wie Salvini es wollte, Mitglied einer Währungsunion sein, aber gegen alle Regeln verstoßen.

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Aus dieser Perspektive sind die Skandale und Affären dieser Tage das Resultat einer Art politischer Ersatzhandlung. Weil sie ihre Versprechen in der realen Welt nicht halten können, versuchen die Populisten, ihre politischen Gegner mit anderen Mitteln zu bezwingen: Man stellt sie ruhig, wie es Johnson mit dem Parlament versucht hat. Oder man versucht, ihnen Fehlverhalten anzuhängen, wie es Trump im Fall Biden vorhatte.

Auf Dauer wird das nicht funktionieren, vor allem wenn sich die Weltwirtschaft eintrübt, was zu erwarten ist. Die gute Konjunktur wirkte bislang wie ein Schutzschild für die populistischen Regierungen; sie hat die negativen Folgen der wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen abgefedert. Wenn der Abschwung kommt, werden die Arbeitnehmer diese unmittelbar zu spüren bekommen. Und wer um seinen Job fürchten muss, der lässt seiner Regierung möglicherweise nicht mehr alles durchgehen.

Die Ablenkungsmanöver der Populisten funktionieren noch

Allerdings verfügen die Populisten über eine lebensverlängernde Maßnahme, die sie einsetzen werden: das Ablenkungsmanöver. Es ist zu erwarten, dass die populistischen Regime mit einer kulturellen und identitätspolitischen Diskursoffensive ihr sozioökonomisches Versagen vergessen machen wollen. Im Zweifel wird man den Ausländern oder vermeintlich undemokratischen Institutionen wie Gerichten die Schuld daran geben, dass es nicht so läuft wie in Wahlkampfreden versprochen.

Auch das lässt sich gerade in Großbritannien beobachten, wo sich Johnson rhetorisch immer stärker radikalisiert, um die Massen trotz der fehlenden Fortschritte in der Sache bei der Stange zu halten. Donald Trump hat Angriffe auf Minderheiten und Andersdenkende schon zur Methode gemacht. Er setzt darauf, dass das Amtsenthebungsverfahren ihn nicht schwächt, sondern stärkt, weil es seine Anhänger mobilisiert.

Das kann durchaus so kommen. Aber in diesen Wochen zeigt sich, dass die Abwehrkräfte der Demokratien funktionieren: Gerichte, Parlamente, Parteien, Geheimdienste tun ihre Arbeit und verteidigen die zivilisatorischen Errungenschaften der Moderne. Das Establishment schlägt zurück – und das ist erst einmal eine gute Nachricht.