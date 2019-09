Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat eine neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten gebildet. Conte legte Präsident Sergio Mattarella seine Kabinettsliste vor. Damit geht in Italien eine wochenlange, von Ex-Innenminister Matteo Salvini ausgelöste Regierungskrise zu Ende.

Neuer Wirtschaftsminister soll der Sozialdemokrat Roberto Gualtieri werden, der bisher Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im EU-Parlament ist. Innenministerin wird Luciana Lamorgese. Das Außenressort übernimmt Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio.

Sieben der 21 Kabinettsmitglieder sind Frauen. Zehn Minister gehören der Fünf-Sterne-Bewegung und neun der PD an. Mit Gesundheitsminister Roberto Speranza geht auch ein Ministerposten an die kleine Linkspartei Freie und Gleiche, die die Regierung im Parlament unterstützen wird. Voraussichtlich Anfang kommender Woche muss sich die Regierung noch einer Vertrauensabstimmung in beiden Häusern des Parlaments stellen, wo die Koalition eine knappe Mehrheit hat.



"Wir haben Salvini gestoppt"

"Wir haben Salvini gestoppt", sagte der Vorsitzende der Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti. Dadurch werde Italien wieder eine Hauptfigur in Europa. Conte versprach, seine Regierung werde ihre Fähigkeiten, ihre Energie und ihre Leidenschaft daran setzen, um Italien im Interesse aller Italiener und Italienerinnen besser zu machen.



Die ebenfalls von Conte geleitete Vorgängerregierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega war im August zerbrochen, weil der Lega-Chef und bisherige Innenminister Matteo Salvini Neuwahlen anstrebte, um selbst Regierungschef zu werden. Stattdessen muss er jetzt in die Opposition.

Der parteilose Regierungschef Conte erklärte daraufhin seinen Rücktritt. Er wurde jedoch Ende August von Präsident Mattarella erneut mit der Regierungsbildung beauftragt, nachdem sich die Fünf-Sterne-Bewegung und die bisherige Oppositionspartei PD, die sich lange erbittert bekämpft hatten, auf ein Bündnis gegen Salvini und auf Conte als ihren Ministerpräsidenten geeinigt hatten.

Die neue Regierung muss dem italienischen Parlament nun bis Ende September den Haushalt für 2020 vorlegen, um ihn bis Mitte Oktober in Brüssel vorstellen zu können. Damit das Budget nicht gegen die EU-Regeln verstößt und gleichzeitig eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vermieden werden kann, muss die Regierung mehr als 20 Milliarden Euro auftreiben.