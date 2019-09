Die Kandidaten von Rumänien und Ungarn für die neue EU-Kommission der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind bei einer ersten Überprüfung im Europaparlament vorerst gestoppt worden. Der Rechtsausschuss, der für die Überprüfung von Interessenkonflikten zuständig ist, stimmte dagegen, Rovana Plumb zu den Anhörungen in den Fachausschüssen des EU-Parlaments ab kommender Woche zuzulassen. Plumb, die für das Verkehrsressort vorgesehen ist, wies den Vorwurf zurück, sie habe gegen Vorschriften verstoßen. "Ich habe nichts falsch gemacht", sagte die frühere Ministerin. "Ich respektiere das Gesetz." Sie habe nichts zu verheimlichen.



Ein Sprecher des EU-Parlaments sagte, solange der Rechtsausschuss nicht grünes Licht gebe, könne Plumb nicht zu ihrer Anhörung im Fachausschuss zugelassen werden. Eine Kommissions-Sprecherin sagte, damit sei das Verfahren suspendiert. Das bedeute aber nicht unbedingt, dass die rumänische Regierung eine neue Kandidatin benennen müsse. Von der Leyen und das Parlament müssten sich nun über die nächsten Schritte verständigen.

Wie ein EU-Vertreter sagte, äußerte der Ausschuss ähnliche Bedenken gegen den früheren ungarischen Justizminister László Trócsányi, der Erweiterungskommissar werden soll. Der Rechtsausschuss darf eingreifen, wenn die finanziellen Erklärungen von Kandidaten Interessenkonflikte aufzeigen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es um einen Interessenkonflikt wegen seiner Beteiligung an einer Anwaltskanzlei. Das hätten Teilnehmerkreise berichtet.

Gibt es keine Lösung, müssen Ersatzkandidaten her

Der Politiker aus der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán soll nach den Plänen von der Leyens eigentlich für die Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik der EU zuständig werden.

Von der Leyen hatte Anfang September die 26 Kandidaten aus den EU-Staaten für ihre neue Kommission vorgestellt, die am 1. November starten soll. Ab kommendem Montag müssen sich die Nominierten Anhörungen in den zuständigen Ausschüssen des Europaparlaments stellen. Plumb hätte eigentlich am Mittwoch angehört werden sollen. Einzelne Kandidaten können auch nach den Anhörungen noch ausgetauscht werden.

Gibt es keine Lösung, müsste von der Leyen Rumänien und Ungarn bitten, Ersatzkandidaten vorzuschlagen. Je nachdem, wie lange das dauert, könnte dies aber das Verfahren bis zum Amtsantritt der neuen Kommission verzögern. Dieser ist bisher am 1. November vorgesehen.

Der Rechtsausschuss prüft Vermögensverhältnisse und frühere Tätigkeiten auf Interessenskonflikte mit dem Posten in der EU-Kommission. Plumb und Trócsányi wurden dabei als einzige Bewerber am Donnerstag zu einer mündlichen Anhörung einbestellt.