Eine Wiederaufnahme der Rüstungsexporte an Saudi-Arabien lehnt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab. "Ich sehe im Augenblick keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung", sagte Merkel. Deutschland werde "immer auf der Seite der Deeskalation stehen und sehr deutlich machen, dass langfristige Lösungen nur politisch möglich sind", sagte die Kanzlerin nach einem Gespräch mit dem jordanischen König Abdullah II.

"Auch wenn das im Augenblick sehr schwierig aussieht"

Die Position der Bundesregierung hänge an der Entwicklung des Jemen-Konfliktes. Die aktuelle Situation zeige, dass man alles daran setzen müsse, "eine diplomatische Lösung für den Jemen-Konflikt zu finden, auch wenn das im Augenblick sehr schwierig aussieht".

Saudi-Arabien ist in den Jemen-Krieg involviert: Das Königreich führt eine Allianz arabischer Staaten an, die im Jemen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft. Die UN sehen im Jemen-Krieg den Auslöser der derzeit schlimmsten humanitären Krise weltweit.

Im März 2017 hatten sich Union und SPD im Koalitionsvertrag auf einen Rüstungsexportstopp für die "unmittelbar" am Jemen-Krieg beteiligten Länder verständigt, allerdings mit Ausnahmen. Vollständig gestoppt wurden Waffenexporte nach Saudi-Arabien im November 2018, nachdem die Ermordung des regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul bekannt geworden war. Im März 2019 war dieses Embargo um sechs Monate verlängert worden – bis Ende September. Dann steht eine Entscheidung über eine weitere Verlängerung an.



Nach Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien hatte sich der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt dafür ausgesprochen, das Waffenembargo, das bis zum 30. September gilt, teilweise aufzuheben. Es zeige sich, "dass der Selbstschutz Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate auch in unserem eigenen Stabilitätsinteresse liegt", hatte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland gesagt. "Deshalb sollten wir unsere Rüstungskooperation einer neuerlichen Überprüfung unterziehen."

Das lehnt die SPD jedoch ab – und die Kanzlerin ebenfalls. Die Angriffe auf Saudi-Arabien nannte Merkel "natürlich verurteilenswert", vorzeitige Schuldzuweisung seien jedoch zu vermeiden. Es gelte, die "Erkenntnisse der Beteiligten" abzuwarten.