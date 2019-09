Auf ein Ölfeld sowie eine große Ölverarbeitungsanlage in Saudi-Arabien sind Drohnenangriffe verübt worden. Durch die Attacken in der Nacht zum Samstag seien Feuer ausgebrochen, die inzwischen aber unter Kontrolle seien, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Die Angriffe ereigneten sich demnach an den zwei Standorten Abkaik und Khurais im Osten des Königreichs. Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie an mehreren Stellen eines Komplexes hohe Flammen aus den Gebäuden schlugen.

Die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen bekannten sich zu den Angriffen. Der Umfang der Schäden wurde nicht beziffert. Die Anlagen gehören dem staatlichen Ölmulti Saudi Aramco. Von Saudi Aramco war keine Stellungnahme zu erhalten. Der weltgrößte Ölkonzern bereitet derzeit seinen Börsengang vor.

Das sunnitische Herrscherhaus in Saudi-Arabien bekämpft mit einer Militärkoalition seit einigen Jahren die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen. Riad und Teheran liefern sich im Jemen einen Stellvertreterkrieg. Jahia Sarie, ein militärischer Sprecher der Huthis, sagte in einem vom Rebellensender Masirah übertragenen Stellungnahme, die Huthis hätten für den Angriff auf die Anlage und das Khurais-Ölfeld zehn Drohnen eingesetzt – als "legitime Antwort" auf die anhaltende Militärkampagne Saudi-Arabiens im Jemen.

In den vergangenen Monaten hatten die Huthi-Rebellen aus dem benachbarten Jemen bereits ähnliche Angriffe auf Öleinrichtungen und Flughäfen in Saudi-Arabien für sich reklamiert. Mitte Mai waren Drohnenangriffe auf zwei Ölpumpstationen in der Nähe von Riad verübt worden. Aramco setzte daraufhin aus Sicherheitsgründen vorübergehend den Betrieb seiner Ost-West-Pipeline aus.