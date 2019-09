Das deutsche Rettungsschiff Eleonore darf in Italien anlegen. Der Kapitän Claus-Peter Reisch hat nach einem Sturm den Notstand auf seinem Schiff ausgerufen und angekündigt, die Eleonore in italienische Gewässer zu steuern. Zu dem Zeitpunkt bestand noch ein Einfahrtsverbot der italienischen Regierung. Nachdem das Schiff von Beamten der italienischen Finanzpolizei kontrolliert wurde, habe es die Einfahrterlaubnis erhalten. Auf einem auf Twitter geposteten Video ist das völlig überschwemmte Deck zu sehen, die Menschen an Bord sind nach Angaben der Crew völlig durchnässt.

Wenn Leben in Gefahr sind, sei es illegal, eine Einfahrt zu verbieten, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation Mission Lifeline Axel Steier. Die Eleonore werde jetzt Pozzallo auf der Südspitze Siziliens ansteuern. Die Einfahrt in italienische Gewässer geschah mit Vorankündigung. Kapitän Reisch hatte bereits tags zuvor darauf hingewiesen, dass die Lage an Bord "so eigentlich nicht mehr tragbar" sei. "Wir werden hier in Kürze ein Ende dieser Situation herbeiführen müssen", sagte er in einem Twitter-Video. Wenn es an Bord zu nass werde, drohe Lebensgefahr durch Unterkühlung, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch die Vorräte würden nur noch für wenige Tage reichen.



Trotz Verbot: #Eleonore ist aktuell in italienischem Hoheitsgewässer & nimmt Kurs auf den Hafen von #Pozzallo. Kapitän @ClausReisch hat nach 8 Tagen auf See mit über 100 geretteten Menschen heute früh nach einem schweren Gewitter den Notstand ausgerufen. Das Deck war überflutet. pic.twitter.com/UHNhu31wwq — Seegezwitscher (@seacoverage) 2. September 2019

Die Eleonore hatte eine Woche zuvor mehr als 100 Flüchtlinge aus einem beschädigten Schlauchboot aufgenommen, das zum Rettungszeitpunkt bereits am Versinken gewesen sein soll. Vor ihrer Rettung waren sie bereits zweieinhalb Tage auf See, der Motor soll nach Angaben einer Frau schon nach acht Stunden ausgefallen sein. Die Regierungen von Malta und Italien hatten dem Schiff verboten, in ihre Gewässer einzufahren.



Neben der Eleonore warten im Mittelmeer noch zwei andere Rettungsschiffe auf die Erlaubnis, in einen Hafen einzufahren. Das deutsche Schiff Alan Kurdi hatte am Wochenende 13 Tunesier aufgenommen, die auf einem überladenen Holzboot auf dem Weg zur italienischen Insel Lampedusa waren. Gorden Isler, Sprecher der Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye, sagte, die Rettung habe in maltesischen Gewässern stattgefunden. Dennoch würde Malta sich weigern, die Koordinierung zu übernehmen und wolle, dass die Menschen nach Tunesien zurückgebracht werden. Dagegen wehre sich Sea-Eye aber, weil in Tunesien Menschenrechtsverletzungen drohen. Das Schiff sei auf dem Weg zum Inselstaat.

Auch die Mare Jonio, die zur italienischen Organisation Mediterranea Saving Humans gehört, darf keinen italienischen Hafen anfahren. An Bord des Schiffs gibt es nach Angaben der Organisation kein fließendes Wasser mehr. Das Schiff wartet seit Tagen mit 34 Menschen an Bord vor Lampedusa. Zwischenzeitlich sind Schwangere, Kranke und Kinder mit ihren Müttern von der italienischen Küstenwache abgeholt worden und durften anschließend an Land gehen.