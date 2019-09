Kabul - Dutzende Tote bei zwei Anschlägen Die Taliban haben sich zu den Explosionen in und um Kabul bekannt. Sie hatten angekündigt, die Menschen durch Anschläge vom Wahlgang am 28. September abhalten zu wollen. © Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Bei zwei Anschlägen in Afghanistan sind mindestens 46 Menschen getötet worden. Bei einer Wahlkampfveranstaltung von Präsident Aschraf Ghani in der Stadt Charikar und auf einem zentralen Platz in Kabul, der in der Nähe der US-Botschaft und des obersten Gerichts liegt, wurden Selbstmordanschläge verübt.

In Charikar in der nördlichen Provinz Parwan wurden nach Angaben des örtlichen Krankenhausdirektors mindestens 24 Menschen getötet und 31 verletzt. Präsident Ghani blieb unverletzt. In Kabul seien 22 Menschen gestorben und mindestens 37 verletzt worden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Andere Quellen gingen von insgesamt 48 Toten aus.



Die radikalislamischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich. Schon im August hatten sie mit Anschlägen während der Präsidentschaftswahl gedroht, die für den 28. September geplant ist. Wahlberechtigte sollten nicht zu Wahlkundgebungen gehen und am Wahltag nicht an der Abstimmung teilnehmen. Ein Taliban-Sprecher sagte, der Anschlag in Parwan habe sich direkt gegen die Wahl gerichtet: "Wir haben die Leute davor gewarnt, nicht an Wahlkampfveranstaltungen teilzunehmen. Wenn sie Verluste erleiden, sind sie selbst dafür verantwortlich."

Nach Angaben des afghanischen Innenministeriums werden landesweit 72.000 Soldaten und Polizisten für die Sicherung der Wahl abgestellt.

Bis vor rund einer Woche hatten die USA und die Taliban über ein Friedensabkommen verhandelt. Seit Juli 2018 sprachen die US-Regierung und Vertreter der Taliban über eine politische Lösung des bald 18 Jahre dauernden Konflikts in Afghanistan. Bei den Gesprächen ging es vor allem um Truppenabzüge und Garantien der Taliban, dass Afghanistan keine Basis für Terroristen werde. In der Folge sollten innerafghanische Friedensgespräche geführt werden. Die afghanische Regierung war auf Drängen der Taliban von diesen Verhandlungen ausgeschlossen worden.



In der vergangenen Woche brach US-Präsident Donald Trump die Friedensgespräche seiner Regierung ab. Bei einem mutmaßlichen Anschlag der Taliban in Kabul war zuvor auch ein US-Soldat getötet worden.



Derweil teilte das iranische Außenministerium mit, dass eine Taliban-Delegation in Teheran mit Regierungsvertretern über Chancen auf einen Frieden in Afghanistan gesprochen habe. Ein Sprecher der Taliban in Katar hatte die Reise der Delegation nach Teheran am Montag bestätigt.