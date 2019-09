Es war der 22. Februar 2018, als die Lehrer in West Virginia genug hatten. Jahrelang hatten die Pädagogen keine Gehaltssteigerungen erhalten. Nun wollte die Landesregierung die Löhne um gerade einmal ein Prozent anheben – und das in einem Bundesstaat, in dem Lehrer im Jahr durchschnittlich knapp 45.000 Dollar verdienen, ein Wert am unteren Ende der Lohnskala in den USA. Also begannen die Pädagogen zu streiken. 20.000 Menschen beteiligten sich, knapp 250.000 Schüler waren von den Unterrichtsausfällen betroffen. Die Lehrkräfte forderten fünf Prozent mehr Lohn. Und sie gewannen – ein ebenso überraschender wie folgenreicher Sieg.

West Virginia ist klein, arm und wird politisch oft übersehen. Doch der Lehrerstreik brachte eine Entwicklung in Gang, ausgerechnet in den USA, die nicht gerade für ihre Streikkultur bekannt sind. Nach und nach begannen auch in anderen Bundesstaaten die Lehrer, kollektiv gegen schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Gehälter vorzugehen. Anfang April 2018 streikten die Pädagogen in Oklahoma neun Tage lang für mehr Lohn und ein höheres Budget für öffentliche Schulen. Ende April folgten die Kollegen in Arizona. Auch in Colorado, North Carolina und Virginia legten die Lehrkräfte in den folgenden Monaten die Arbeit nieder und konnten zum Teil Erfolge erringen.

Am Ende legten im Jahr 2018 in den Vereinigten Staaten so viele Menschen ihre Arbeit nieder wie zuletzt vor mehr als 30 Jahren. Laut Daten des US-Arbeitsministeriums waren 2018 knapp 485.000 Beschäftigte an Streiks beteiligt – so viele wie seit 1986 nicht mehr. In diesem Jahr wird weiter gestreikt: Anfang des Jahres legten die Lehrer in Los Angeles und Oakland die Arbeit nieder. Auch in anderen Branchen gab es in diesem Jahr prominente Ausstände. Der Streik als Mittel des Arbeitskampfs erfährt in den USA derzeit eine Renaissance.

Die Lehrer haben dazu einen wichtigen Teil beigetragen, ist Jane Slaughter überzeugt. "Sie haben ein neues Selbstbewusstsein gezeigt und andere Arbeiter inspiriert", sagt die 70-Jährige. Für die Arbeiterzeitung Labor Notes berichtet Slaughter seit Jahren über Gewerkschaftsarbeit. "In West Virginia durften sie nicht einmal legal streiken und ließen sich davon nicht abhalten." Davon würden andere Gewerkschaften sich ermutigt fühlen.

Viel weniger Beschäftigte in Gewerkschaften organisiert

Die jüngste Streikwelle folgt auf Jahrzehnte des Bedeutungsverlusts von Gewerkschaften. Während 1983 noch mehr als 20 Prozent der US-Arbeitnehmer Mitglieder in Gewerkschaften waren, sind aktuell nur noch 10,5 Prozent organisiert. Die Gründe sind vielfältig. In den Achtzigerjahren versuchte vor allem Ronald Reagan die Gewerkschaften zu entmachten. 1981 ließ der frisch vereidigte US-Präsident mehr als 11.000 streikende Fluglotsen entlassen und ersetzen. Die Gewerkschaften wurden in die Defensive gedrängt. Danach nahm die Streikbereitschaft der Arbeitnehmer ab.

Vor allem in der Industrie ist die Zahl der organisierten Arbeitnehmer seitdem drastisch gesunken. "1979 hatten wir noch 470.000 Gewerkschaftsmitglieder allein bei General Motors. Jetzt gibt es nicht einmal 130.000 bei allen drei großen Autobauern", sagt Jane Slaughter. Man habe die Produktionsgeschwindigkeit erhöht und Jobs in den gewerkschaftsfeindlichen Süden ausgelagert oder nach China sowie Mexiko verlegt. Auf diese Weise verloren die Arbeitnehmervertreter ihren Einfluss.

Doch auch die schwache rechtliche Stellung erschwert Gewerkschaften die Arbeit. Sogenannte Right-to-work-Gesetze verhindern in zahlreichen Bundesstaaten, dass die Arbeitnehmerorganisationen Beiträge von Mitarbeitern einziehen können, um ihre Arbeit zu finanzieren. Viele Betriebe gehen außerdem seit Jahren legal und illegal gegen Gewerkschaften vor – eine Praxis, die unter dem Begriff Union Busting bekannt ist. Anfang August drohte der Chef eines Onlinesportmagazins beispielsweise per Twitter, er werde jeden Mitarbeiter sofort entlassen, der mit einem Gewerkschaftsvertreter in Kontakt trete. Doch häufig agieren die Unternehmen subtiler. Man zwingt Mitarbeiterinnen zur Teilnahme an Vorträgen, die sich gegen Gewerkschaften richten oder droht mit Abwanderung.

Der Niedergang der Gewerkschaften hat nach Meinung zahlreicher Experten dazu beigetragen, dass die inflations- und kaufkraftbereinigten Löhne – vor allem in den unteren Einkommensklassen – in den vergangenen Jahrzehnten kaum gestiegen sind und die soziale Spaltung zugenommen hat.