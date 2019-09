Die britische Regierung hat vor dem obersten Gerichtshof des Landes auf der Sicht bestanden, dass die aktuelle Zwangspause für das Parlament rechtmäßig sei. Die Entscheidung von Premier Boris Johnson, die Abgeordneten bis zum 14. Oktober zu beurlauben, sei aus politischen Gründen gefallen, sagte der Anwalt der Regierung James Eadie. Sollte sich das Gericht einmischen, würde es gegen die verfassungsmäßig verankerte Gewaltenteilung verstoßen.



Die elf Richterinnen und Richter des Supreme Courts müssen entscheiden, ob sie dem Urteil des Londoner High Courts folgen, das im Sinne der Regierung ausgefallen war, oder ob sie sich der Meinung des höchsten schottischen Gerichts anschließen. Der Court of Session in Edinburgh hatte die fünfwöchige Parlamentsschließung für rechtswidrig erklärt. Demnach hat Johnson das Mittel der Prorogation missbraucht, um seinen Brexit-Plan am Parlament vorbei durchsetzen zu können.

Eadie wies zurück, dass Johnson das Parlament mit Blick auf den Brexit aushebeln wollte. Die Abgeordneten hätten bereits Gesetze gegen den Willen der Regierung beschlossen und hätten auch in der zweiten Oktoberhälfte noch Zeit dafür, sagte er. Erwartet wird, dass der Supreme Court Donnerstag erneut tagt und am Freitag eine Entscheidung verkündet.

EU-Parlament demonstriert Einigkeit

Boris Johnson will Großbritannien Ende Oktober aus der EU führen, notfalls ohne ein Abkommen. Allerdings könnte ihn ein vom Unterhaus beschlossenes Gesetz zwingen, vorher eine weitere Verschiebung zu beantragen. Ohne Einigung mit der EU soll demnach der Austritt um nochmals drei Monate verschoben werden.

Bei den Verhandlungen über ein Austrittsabkommen gibt es keine Fortschritte. Die Regierung des britischen Premierministers Boris Johnson fordert vor allem eine Rücknahme des sogenannten Backstops für Nordirland. Die Regelung soll das Entstehen einer harten Grenze auf der irischen Insel nach dem Brexit verhindern.



Das EU-Parlament lehnt eine bedingungslose Verschiebung des Brexit-Datums ab und sprach sich unter anderem dafür aus, die Grenzregelung für Irland beizubehalten. 544 Abgeordnete stimmten für eine entsprechende Resolution, 126 dagegen. Die Abstimmung fand im Anschluss an eine Plenardebatte mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Chefunterhändler Michel Barnier statt. Juncker warnte dabei erneut vor einem chaotischen Brexit ohne Abkommen.



Corbyn für zweites Brexit-Referendum

Die britische Labour-Partei kündigte eine neues Brexit-Referendum an, sollte sie aus einer möglichen vorgezogenen Neuwahl als Sieger hervorgehen. "Nur eine Labour-Regierung würde die Brexit-Krise beenden, indem sie die Entscheidung an das Volk zurückgibt", schrieb der Parteivorsitzende Jeremy Corbyn im britischen Guardian. Der als EU-Skeptiker geltende Parteichef ließ aber offen, ob er sich bei einem zweiten Referendum für oder gegen einen EU-Verbleib aussprechen würde.

"Ich verspreche, als Labour-Premierminister den Willen des Volks auszuführen, wofür auch immer es sich entscheidet", fügte Corbyn hinzu. Ob eine Neuwahl angesetzt wird, ist allerdings völlig offen.

Polnischer Botschafter warnt Landsleute

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon kritisierte den Oppositionsführer: "Beim Brexit neutral zu bleiben, ist ein beschämender Verzicht auf Führung", schrieb sie auf Twitter. Sturgeon selbst kündigte an, im Falle eines Brexits ohne Abkommen ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands anstreben zu wollen.

Der polnische Botschafter in London rief in Großbritannien lebende Polen und Polinnen auf, sich auf den Brexit vorzubereiten. Sie sollten eine Rückkehr in ihr Heimatland erwägen oder sich um eine Aufenthaltsgenehmigung bemühen, schrieb er laut BBC in einem Brief an seine Landsleute. Bislang hätten nur 27 Prozent der in Großbritannien lebenden Polinnen und Polen einen Antrag gestellt. In Großbritannien lebten zuletzt 832.000 Menschen, die ursprünglich in Polen geboren worden, wie die BBC unter Berufung auf Zahlen der nationalen Statistikbehörde berichtete.