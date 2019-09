Verfolgen Sie alle Entwicklungen nach dem Urteil des obersten Gerichts in unserem Liveblog.

Die vom britischen Premierminister Boris Johnson bei der Queen erwirkte Zwangspause des Unterhauses ist unzulässig. Das urteilte das oberste Gericht des Landes und hob die Suspendierung mit sofortiger Wirkung wieder auf. "Die Auswirkungen auf die Grundlagen unserer Demokratie waren extrem", begründete die Richterin Brenda Hale. Der Supreme Court hatte in der vergangenen Woche drei Tage über den Fall beraten.

Das Parlament solle "so schnell wie möglich" wieder tagen, forderte das Gericht. Das Parlament habe ein Recht darauf, in der Zeit vor einem wichtigen Ereignis wie dem geplanten EU-Austritt am 31. Oktober eine Stimme zu haben. Es liege nun in der Hand des Parlamentspräsidenten zu entscheiden, wie es weitergehe.

Johnson hatte bei Königin Elizabeth II. eine fünfwöchige Suspendierung des Parlaments erwirkt. Die Opposition warf ihm vor, das Parlament ausschalten zu wollen, um seine Pläne für einen möglicherweise ungeregelten Brexit durchziehen zu können.



Johnsons Anwälte hatten vor Gericht hingegen argumentiert, dass es sich um einen Routinevorgang handele und die Regierung durch die Zwangspause nur Zeit haben wolle, um das neue Regierungsprogramm vorzubereiten. Das oberste schottische Gericht hatte die Zwangspause zuvor für nichtig erklärt. Der High Court in London hatte dagegen eine Klage abgewiesen. Beide Urteile sollten vom Supreme Court überprüft werden.

Richterin spricht von einmaligem Fall

Richterin Hale sagte bei der Urteilsbegründung, es handle sich um einen einmaligen Fall, den es unter diesen Umständen noch nie gegeben habe und "den es wahrscheinlich auch nie wieder geben wird".

Begonnen hatte die Zwangspause in der Nacht zum 10. September. Bei der Abschlusszeremonie war es zu tumultartigen Szenen gekommen. Das Parlament sollte erst am 14. Oktober, etwa zwei Wochen vor dem geplanten Brexit, wieder zusammenkommen.

Trotz Zwangspause konnte Johnson nicht verhindern, dass die Abgeordneten ein Gesetz verabschiedeten, das den Premierminister zum Beantragen einer weiteren Verlängerung der Brexit-Frist verpflichtet. Sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen ratifiziert sein, müsste Johnson einen entsprechenden Antrag nach Brüssel schicken.