Bei einer Gedenkfeier für die Opfer der Anschläge vom 11. September 2011 hat US-Präsident Donald Trump potenziellen künftigen Angreifern mit verheerender Vergeltung gedroht. "Wir streben keinen Konflikt an. Aber wenn irgendwer es wagt, unser Land anzugreifen, werden wir darauf mit dem gesamten Ausmaß amerikanischer Macht und dem eisernen Willen des amerikanischen Geistes antworten", sagt er. Trump und First Lady Melania Trump legten im Weißen Haus eine Schweigeminute ein, anschließend nahmen sie im Pentagon an einer Gedenkveranstaltung teil.

Bei den Anschlägen in New York und Washington vor 18 Jahren waren insgesamt fast 3.000 Menschen ums Leben gekommen. Islamisten hatten damals drei Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York und in das Pentagon in Washington gesteuert. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Menschen an Bord Widerstand gegen die Entführer leisteten.

Trump kündigte Angriffe gegen Taliban an

Trump bezog sich in seiner Rede auch auf die abgesagten Verhandlungen mit den Taliban: "In den vergangenen vier Tagen haben wir unseren Feind härter angegriffen, als sie je angegriffen wurden. Und das wird andauern. Und wenn sie aus irgendeinem Grund in unser Land zurückkehren, werden wir dorthin gehen, wo sie sind, und Kräfte einsetzen, wie sie die Vereinigten Staaten nie zuvor eingesetzt haben."

Die USA verhandeln seit Monaten mit den Taliban über ein Abkommen, das den Weg für einen Abzug der US-Truppen und für Frieden in Afghanistan bereiten soll. Trump hatte die Verhandlungen nach der Absage der für Sonntag geplanten Gespräche für "tot" erklärt.



Al-Kaida-Chef ruft Anhänger zu Anschlägen auf

Immer wieder drohte der sogenannte "Islamische Staat" in den vergangenen Jahren auch den USA mit Angriffen. Koordinierte Attacken wie die vom 11. September – oder in den vergangenen Jahren in Europa – haben vermutlich auch die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen in den USA vereitelt. Trotzdem aber kam es vor allem 2015 und 2016 zu tödlichen Angriffen von Einzeltätern in den Vereinigten Staaten.

Al-Kaida-Chef Aiman al-Sawahiri rief seine Anhänger zum 18. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 zu neuen Attacken auf. Sie sollten sich dabei auf amerikanische, europäische, israelische und russische Ziele konzentrieren, sagte al-Sawahiri in einer Videobotschaft, die von der Organisation Site im Internet ausfindig gemacht wurde. Darin kritisierte der Al-Kaida-Chef auch jene, die sich vom Extremismus abwandten und etwa aus dem Gefängnis die 9/11-Anschläge wegen der vielen zivilen Todesopfer im Nachhinein verurteilten.

Bei den Terroranschlägen am 11. September 2011 führte Osama bin Laden die Terrororganisation an. Nachdem er 2011 von einer US-Spezialeinheit in der pakistanischen Stadt Abbottabad getötet worden war, wurde der gebürtige Ägypter al-Sawahiri sein Nachfolger. Wo er sich versteckt hält, ist unklar.