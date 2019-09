Der Railjet 368 braucht von Wien nach Innsbruck etwas länger als vier Stunden. Auf dem Weg durchquert man nicht nur Industriegebiete im Wandel, Städte und Berglandschaften, sondern überfährt auch die imaginäre Grenze von Ost- nach Westösterreich. Hinein in den Teil des Landes, wo die konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP) in insgesamt drei Bundesländern in Koalitionen mit den Grünen sitzt.

Über die Koalitionsvariante Schwarz-Grün heißt es gern, in ihr würden sich die Kinder des Bürgertums wiedervereinigen. Sie ist unter Journalisten beliebt – vielleicht auch, weil viele von ihnen selbst Kinder des Bürgertums sind. Und sie wird aktuell viel diskutiert: in Deutschland aufgrund der schwächelnden Volksparteien, in Österreich als mögliche Alternative zu Schwarz-Blau nach der Wahl am 29. September.

In Tirol ist das alles nichts Neues mehr. Das Bundesland mit seinen knapp 750.000 Einwohnern wird seit 2013 von einer schwarz-grünen Koalition regiert. Verbringt man ein paar Tage dort und hört sich um, gewinnt man den Eindruck: Das läuft. Ständig wird einem erzählt, dass die Koalition im Großen und Ganzen funktioniere. Auch von denen, die nicht dafür bezahlt werden, Journalisten so etwas zu erzählen. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und seine Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) arbeiten seit sechs Jahren unspektakulär, aber recht harmonisch vor sich hin. "Wir arbeiten abgestimmt und kooperativ an Lösungen", sagt Felipe. Man richte sich unterschiedliche Meinungen nicht über die Medien aus, sondern versuche sich am Verhandlungstisch zu einigen.

Grün, aber ohne Mehrheiten

Innsbruck ist mit 130.000 Einwohner die fünftgrößte Stadt Österreichs, malerisch zwischen Bergen eingezwängt, durch die Lücken in den Häuserzeilen tauchen steile Hänge auf. Es ist eine Stadt mit sehr alten Gebäuden und einer jungen, studentischen Bevölkerung.

Seit eineinhalb Jahren sitzt Georg Willi im getäfelten Büro des Bürgermeisters. Der 60-Jährige ist Grüner und das ist durchaus eine kleine Sensation. Er ist der erste grüne Bürgermeister einer österreichischen Landeshauptstadt. Seine Fans freuen sich über den frischen Wind, den Willi ins Rathaus gebracht habe. Seine Kritiker werfen ihm vor, beim kleinsten Widerstand, vor allem der Konservativen im Gemeinderat, einzuknicken.

Willi ist ein freundlicher Mann, seit 30 Jahren politisch aktiv. Seit jeher ein "großer Integrator", erzählen Leute, die ihn schon lange kennen. Er gewann die Wahl als Persönlichkeitswahl, sicher auch weil die zahlreichen deutschen Studenten in Innsbruck auf kommunaler Ebene wahlberechtigt sind.



Sind Sie ein Linker?

Wenn Willi redet, dann viel über Wohnbauwidmung und Verkehr: "Wir konnten aufgrund der langjährigen grünen Erfahrung die Menschen überzeugen, dass der Weg der Mobilität in der Stadt nicht das Auto ist." Oder über neue Reiserichtlinien der Stadt, die Flüge nur noch im Ausnahmefall zulassen. Das sind alles schöne grüne Projekte. Aber man merkt schon, dass ihm für die ganz großen Würfe aktuell die Mehrheiten im Gemeinderat fehlen.

Es ist nicht so, als hörte man gerade unter den eher linkeren Innsbrucker Grünen keine Kritik der Koalitionsbeteiligung im Land oder auch an der Person Willi in der Landeshauptstadt. Aber alles in allem hält die Partei ruhig, auch weil sie ja die Alternativen vor Augen hat.



Apropos: Sind Sie ein Linker, Herr Willi? Der Bürgermeister grinst, bejaht und wirft eine überraschende Antwort zurück: "Kennen Sie Laudato si?" Und beginnt plötzlich über Papst Franziskus und seine Sozialenzyklopädie zu sprechen. Wenn das "links" ist, ist die Gefahr einer Revolution vermutlich nicht allzu hoch.