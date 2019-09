Boris Johnson ist zu weit gegangen und es wird ihn früher oder später den Posten des britischen Premierministers kosten. Was er am Dienstag der Konservativen Partei angetan hat, wird ihm nicht verziehen werden. Es wird ein Nachspiel haben, das er nicht gewinnen kann.

Wie kann sich ein Premierminister in der Wahl seiner Berater und in seiner Politik so verkalkulieren, dass er keine zwei Monate nach Amtsübernahme den Kern der wichtigsten und erfahrensten Politiker der Partei verliert und damit der Partei die Grundlage für ihre Existenz entzieht? Die Konservative Partei ist eine Volkspartei, eine "große Kirche", wie sie so gern von ihren Mitgliedern beschrieben wird. Sie soll die One-Nation-Tory-Party sein, die Platz hat für alle Konservativen im Land, für überzeugte Rechte, Liberale, für alle, die an Demokratie und Verfassung glauben und die Stimme des Volkes achten, nämlich das Parlament.

Was für ein Zeichen der Armut, dass Johnson wenige Wochen nach Amtsübernahme im Parlament gefragt werden muss, ob er eigentlich gedenke, die Verfassung und die Gesetze einzuhalten? Wie konnte es so weit kommen, dass die Partei, mit der Churchill gegen Diktatur und für Demokratie kämpfte, am Dienstagabend seinen Enkel vor die Tür gesetzt hat?

Vendetta gegen den liberal-freiheitlichen Geist

Nicht nur das Parlament, das Volk, Europa, ja die Weltbühne sind entsetzt, erkennen die britische Politik nicht mehr wieder. Da wehren sich die Abgeordneten – und mit Recht auch Mitglieder der Tories – dagegen, dass Johnson das Parlament schließen lässt, nur um seine Politik durchzupauken. Eine Politik des No-Deal-Brexits, für die er weder das Mandat des Volkes noch das Mandat des Parlaments hat. Und dies von einem Premierminister, der nicht einmal vom Volk gewählt wurde und der sich von fanatischen Technokraten beraten lässt, die ihre Theorie von Politik mit Drohungen, Brutalität und einer Vendetta gegen den liberal-freiheitlichen Geist in der Partei erzwingen wollen.

Aber Boris Johnson hat sich selbst überschätzt und die Aufgabe seines Amtes unterschätzt. Er formulierte einmal den Satz: "Religion, Gesetze, Prinzipien, Traditionen – all das sind nur Krücken, derer man sich auf dem eigenen, strauchelnden Weg bedient." Das Ergebnis sieht man jetzt. Im Parlament wurde ihm am Dienstag von dem schottischen Abgeordneten Ian Blackburn vorgeworfen, er agiere bereits wie ein Diktator. Noch beißender war die Kritik gegenüber Jacob Rees-Mogg, dem konservativen Parlamentsvorsitzenden, der sich selbstherrlich, wie ein römischer Kaiser, auf seine Bank lümmelte – und das im britischen Unterhaus. "So verächtlich, als gebe es nichts Langweiligeres, als unserer Debatte hier zuzuhören", schnauzte ihn die Vorsitzende der Grünen, Caroline Lucas, an. Das Verhalten von Rees-Mogg ist symptomatisch dafür, wie sehr die Macht dieser Regierung zu Kopf gestiegen ist – und das in so kurzer Zeit.



Die Kritiker müssen gehen

Aber Boris Johnson und sein Berater Dominic Cummings haben sich verkalkuliert. Johnson hat nicht damit gerechnet, dass sich die mächtigsten Kritiker in der Partei so schnell, so zahlreich und so konsequent gegen ihn stellen würden: der ehemalige Finanzminister Philip Hammond, mit dem schon Theresa May ihre Schwierigkeiten hatte, weil er schon in ihrem Kabinett unerschütterlich gegen den Brexit und die Hardliner kämpfte; der ehemalige Justizminister David Gauke, der 14 Jahre lang im Parlament nicht ein einziges Mal gegen die konservative Regierung gestimmt hat. Und dennoch wird er nun aus der Partei geworfen, in der Rees-Mogg das Sagen hat, der mehr als 100 Mal die Fraktionsdisziplin gebrochen hat.

Kenneth Clarke darf in seinem Wahlkreis nicht mehr antreten: der älteste Abgeordnete im Unterhaus, der mehr als 35 Jahre Premierministern von Thatcher bis Cameron als Minister gedient hat – raus aus der Partei. Nicolas Soames, der Enkel von Churchill, der am Dienstag im Gespräch mit Johnson nichts anderes wollte, als eine glaubhafte Zusicherung, dass die Regierung ernsthaft eine Lösung mit der EU suche – raus aus der Partei. Dominic Grieve, ehemaliger Generalstaatsanwalt, der das Votum des Volkes akzeptiert, aber sagt, dass sich in den vergangenen drei Jahren so viel getan habe, die Bevölkerung so viel mehr über die Konsequenzen des Brexits wisse, dass es eine zweite Volksabstimmung geben sollte. Sie alle, 21 Abgeordnete, stimmten dafür, dass Johnson per Gesetz daran gehindert werden soll, Großbritannien ohne Vertrag aus der EU fallen zu lassen. Und nun müssen sie gehen.

Johnson hat sich verkalkuliert. Er hoffte natürlich, die Aufständischen würden klein beigeben, sich durch die Drohung des Parteiausschlusses einschüchtern lassen oder seinem Charme erliegen. Aber Johnson lügt zu viel, hat das Vertrauen verspielt, auch in der eigenen Partei.



Partei zerstört, Vertrauen weg, Opposition gestärkt

Cummings wird vielleicht sogar gedacht haben, dass es sich leichter regiert, wenn die Widerständler aus der Partei entfernt sind. Ihn wird es nicht stören, dass die Partei ausblutet, dass am Dienstag im Parlament der konservative Abgeordnete Phillip Lee die Seite zu den Liberalen wechselte, wie es in jüngerer Zeit bereits mehrere Abgeordnete getan haben. Zu seinem Konzept gehört es, aus der Konservativen Partei die Brexit-Partei zu schmieden, in der Annahme, das helfe bei der nächsten Unterhauswahl.

Aber auch er hat sich verkalkuliert. Das Misstrauen gegen Johnson und ihn ist mittlerweile so groß, dass die Furcht vor der Regierung sogar Jeremy Corbyn in die Hände spielt. Corbyn, der von den Konservativen als das Schreckensbild eines möglicherweise diktatorisch herrschenden, sozialistischen Staatsfeindes gemalt wurde, kann sich plötzlich im Parlament als Retter der Demokratie feiern lassen. Er kann sein Image aufpolieren, kann fast staatsmännisch ruhig die Seite der Moral einnehmen, während Johnson sich bei dem Satz verhaspelt, er werde die Verfassung und die Gesetze achten. Plötzlich ist Corbyn derjenige, der für die Stimme des missachteten Parlamentes kämpft, der Johnson an einer undemokratischen Regierungsführung hindert.

Es gibt Beobachter, die glauben, dass alles sei ein toller Plan von Cummings und sei alles so gewollt. Johnson bekomme schließlich seine Wahl, gewinne, kippe das Gesetz, das ihn zu einer Fristverlängerung zwingt, einige sich mit der EU und peitsche seinen Deal durch das Parlament – immer mit der Drohung, dass sonst in der Tat ein No Deal komme. Aber dafür hat er vorher die Partei zerstört, das Vertrauen verloren, die Opposition gestärkt – nicht gerade die beste Ausgangslage, das Land mit Erfolg zu regieren.