In einem Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet sind fast alle Angeklagten durch ein Berufungsgericht freigesprochen worden. Fünf von ihnen, die bereits 142 Tage im Gefängnis saßen, wurden am Abend freigelassen und von ihren Angehörigen und weiteren Unterstützern begrüßt, als sie das Kandira-Gefängnis in der Stadt Kocaeli im Nordwesten der Türkei verließen. Unter den Freigesprochenen ist auch der international bekannte Karikaturist Musa Kart.

Der Anwalt Tora Pekin sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Gerichtsentscheidung gelte Kart und vier seiner früheren Cumhuriyet-Kollegen

Künftig werden sie aber einer Ausreisesperre unterliegen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ein weiterer bereits inhaftierter Mitarbeiter, der Cumhuriyet-Buchhalter Yusuf Emre İper, muss im Gefängnis bleiben.

Reduziertes Strafmaß für Ahmet Şık

Derselben Gerichtsentscheidung nach soll Medien zufolge der ehemalige Investigativjournalist und heutige Abgeordnete Ahmet Şık nicht mehr wegen Terrorunterstützung, sondern Terrorpropaganda bestraft werden. Damit wurde das Urteil abgemindert. Das Verfahren soll Medien zufolge nun an das untergeordnete Gericht zurückgegeben werden. Das ist normalerweise eine Formalie.

In dem international verfolgten Fall waren im April 2018 insgesamt 14 ehemalige Mitarbeiter der Cumhuriyet zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten die Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der linksextremistischen DHKP-C sowie der Gülen-Bewegung vorgeworfen. Als Beweise dienten vor allem Artikel aus der Zeitung.

Die türkische Regierung geht seit dem Putschversuch von 2016 stark gegen Medienhäuser und Journalistinnen und Journalisten vor. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen (ROG) liegt die Türkei auf Platz 157 von 180.