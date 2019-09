Angetreten war das Who's who der tunesischen Politik – darunter ein Ex-Präsident, zwei Ex-Regierungschefs, elf Ex-Minister sowie zahlreiche frühere Parlamentarier. Selbst der aktuelle Ministerpräsident Youssef Chahed ließ während des Wahlkampfes sein Amt ruhen, um sich am Sonntag für das Präsidentenamt zu bewerben.



Doch die Bevölkerung zeigte offenbar ihrer gesamten Politikerkaste die rote Karte und entschied sich stattdessen für zwei unorthodoxe Außenseiter, die nun das Rennen beim zweiten Wahlgang im Oktober unter sich ausmachen werden. Wie die Unabhängige Wahlkommission (ISIE) mitteilte, liegen nach ersten Teilergebnissen der Professor für Verfassungsrecht, Kaïs Saïed, und der wegen Geldwäsche inhaftierte Medienmogul Nabil Karoui vorne. Auf dem dritten Platz erst folgt der Mitbegründer der islamisch-konservativen Ennahda, Abdelfattah Mourou, der derzeit Präsident des Parlaments ist, welches am 6. Oktober ebenfalls neu gewählt wird.

Die Beteiligung bei der ersten Runde der Präsidentenwahl lag diesmal bei mageren 45 Prozent. Vor fünf Jahren noch hatten 64 Prozent der rund sieben Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben und den kürzlich verstorbenen Béji Caïd Essebsi in das höchste Amt des Staates gewählt. Vor allem bei jüngeren Leuten ist die Vertrauenskrise in das bisherige Establishment inzwischen besonders ausgeprägt. Auffallend viele blieben diesmal der Wahl fern, obwohl der knorrige Systemkritiker Kaïs Saïed in dieser Altersgruppe überproportional punkten konnte.



Sein Ansehen verdankt der 61-jährige Verfassungsrechtler dem spartanischen Auftreten und einer schnörkellosen Rhetorik. Stets penibel-korrekt gekleidet, lehnt er private oder öffentliche Wahlkampfspenden grundsätzlich ab und weigert sich, die üblichen Politikerversprechen zu machen und "Träume zu verkaufen", wie er sagt. Er gehört keiner Partei an, organisierte keine Kundgebungen, hat bewusst kein Wahlprogramm und beschränkte sich bei seiner Kampagne auf persönliche Hausbesuche. Zu seinen Kernüberzeugungen gehört, dass Tunesien seine Probleme nur dann lösen kann, wenn es die politische Macht dezentralisiert, seine postrevolutionäre Verfassung von 2014 grundlegend überarbeitet und das Ergebnis dann minutiös in die Tat umsetzt.

Seine gesellschaftlichen und sozialen Ansichten dagegen sind ausgesprochen rigoros, weshalb er auch für streng Religiöse akzeptabel ist. Er gilt als Befürworter der Todesstrafe und plädiert dafür, Homosexualität mit Gefängnis zu bestrafen. Unverheiratete Paare will er von der Polizei maßregeln lassen, wenn sie in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten austauschen. Eine französische Zeitung bezeichnet ihn als einen Robespierre ohne Guillotine. Im Volk heißt er nur "Robocop", weil er sich so stakkatohaft bewegt und so rabiate Ansichten hat.

Sein Konkurrent Nabil Karoui dagegen ist eine charismatische Erscheinung, auch wenn er es offenbar mit Recht und Gesetz nicht so genau nimmt. Seinen Sieg musste er in der berüchtigten Haftanstalt von Mornaguia feiern, wo er seit vier Wochen wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche einsitzt. Seine vor drei Monaten gegründete Partei mit einem roten Löwen als Wappentier nennt sich "Ein Herz für Tunesien". Der 56-Jährige Mitbesitzer des Senders Nessma TV ist vor allem in den ärmeren Schichten der Bevölkerung beliebt, auch weil er als Chef einer von ihm gegründeten karitativen Stiftung wochenlang durch das Hinterland Tunesiens tourte und Wohltaten verteilte. In Geschäftskreisen dagegen gilt der Multimillionär als gerissen und unseriös, während er sich in den ärmeren Regionen seiner Heimat als Anwalt der Vergessenen feiern ließ.