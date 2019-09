Langsam erlischt das Licht. Die Gespräche im Kongresssaal des Fünfsternehotels Laico von Tunis verstummen. Der Hauptdarsteller betritt die Bühne, umflutet von einem runden Lichtkegel, die Finger der rechten Hand zum Victoryzeichen gespreizt. Der weiße Hemdkragen ist offen, die Ärmel sind hochgekrempelt, Sakko und Krawatte abgelegt. Kein Rednerpult, kein Manuskript, das Mikrofon am Ohr befestigt – beide Hände gestikulieren frei, und dennoch wirkt jede Bewegung von Youssef Chahed einstudiert und antrainiert. Der massige Mann mit der sonoren Bassstimme ist kein Mensch, der einen Saal begeistern und seine Zuhörer von den Sitzen reißen kann. Drei Jahre war er Premierminister Tunesiens, der jüngste Regierungschef in der Geschichte des Landes und zugleich derjenige, der sich nach dem Arabischen Frühling 2011 am längsten an der Macht halten konnte. Jetzt will der 43-Jährige ganz nach oben und in den Präsidentenpalast einziehen.

Die nächste Dreiviertelstunde folgt ihm der Scheinwerfer auf jedem Schritt. "Für ein stärkeres Tunesien" heißt sein Wahlkampfmotto, das der Kandidat dem handverlesenen Publikum gleich zu Beginn siebenmal hintereinander einhämmert. "Ich kenne die Schwächen des Systems, die Blockaden unseres Wirtschaftslebens, und ich weiß, wie man die nötigen Reformen anpackt", deklamiert er. Soll heißen: Hier kandidiert ein erfahrener Politikmanager, ein Sachwalter der Nation, der keine leeren Versprechungen macht und der weiß, was wirklich geht.

Und so redet Youssef Chahed von seinem "pragmatischen Traum" für ein Tunesien, in das Touristen gern reisen, in dem die Bürgerinnen sich sicher fühlen und gut leben, eine Nation mit weniger Bürokratie und weniger rigiden Vorschriften. Doch der Weg dahin ist hart und lang, auch unter seiner Regierung ging es nur in kleinsten Schritten voran. Tunesien sei eine große Baustelle, für die "man Willen, Beharrlichkeit und Geduld braucht", sagt er. Ursprünglich aus der Nidaa-Tounes-Partei des im Juli verstorbenen Präsidenten Béji Caïd Essebsi hervorgegangen, überwarf sich Youssef Chahed mit seinem politischen Ziehvater und machte sich im Frühjahr mit der neuen Tahya Tounes selbstständig. Auf seinen Wahlplakaten posiert der gelernte Agraringenieur vor saftig-grünen Landschaften und einem Feld aus Sonnenpanelen. "Ich vertraue ihm, er ist jung, dynamisch und ein fähiger Mann", quittiert ein älterer Zuhörer im Saal den Auftritt.

"Ich habe saubere Hände, bei mir werden sie nichts finden"

Ganze zwölf Tage dauerte Tunesiens Wahlkampf für das höchste Amt im Staat, um das 26 Kandidaten kämpfen, darunter zwei Frauen. Gut sieben Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, an diesem Sonntag ihren neuen Präsidenten zu bestimmen. Wahrscheinlich fällt die Entscheidung erst in der zweiten Runde, wenn die beiden Bestplatzierten gegeneinander antreten. "Ich habe saubere Hände, bei mir werden sie nichts finden", beteuert Youssef Chahed, der demonstrativ seinen Steuerbescheid über 34.000 Euro ins Netz stellte und im Fernsehen die Bevölkerung beschwor, "bitte keine Korrupten zu wählen". Dieser Seitenhieb gilt vor allem dem alerten Medienmogul und Miteigner des Privatsenders Nessma TV, Nabil Karoui. Seit Monaten liegt er in den Umfragen vorn. Kurz vor Beginn des Wahlkampfes dann der Hammer: Wie aus heiterem Himmel wurde Karoui verhaftet wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Seine Kampagne musste er fortan aus der Gefängniszelle dirigieren.

Diese Konfrontation zwischen der herrschenden Staatsmacht und ihrem unkonventionellen Medien-Herausforderer könnte zu einer gefährlichen Zerreißprobe für die fragile nordafrikanische Demokratie werden. Aus dem konservativ-islamistischen Lager hat vor allem Abdelfattah Mourou, Mitbegründer der religiös geprägten Ennahda und erster offizieller Präsidentschaftskandidat in der Geschichte der Partei, gute Chancen auf den Einzug in die Stichwahl. Seine Anhänger sind diszipliniert, Ennahda ist die stabilste politische Kraft im Land. Das säkulare Lager dagegen zerfleischt sich immer weiter. Und jetzt hat sogar ein Populist wie Nabil Karoui trotz Haft und Handschellen reelle Chancen, den bisherigen Premier Youssef Chahed aus dem Rennen zu schlagen und vom Gefängnis aus in den Präsidentenpalast einzuziehen.

Volkstribun für die hintersten Winkel des Landes

Nicht nur Karouis Anhänger sind überzeugt, dass der Regierungschef hinter der dubiosen Verhaftung steckt, um seinen charismatischen Rivalen mundtot zu machen. Erst drückte Chahed im Parlament zusammen mit seinem Koalitionspartner Ennahda eine Änderung des Wahlgesetzes durch, die speziell Karoui disqualifiziert hätte. Der betagte Präsident Essebsi jedoch starb, ohne die Reform abzusegnen. Dann, nachdem dieses parlamentarische Manöver gescheitert war, zog die Justiz plötzlich die drei Jahre alte Strafanzeige einer Antikorruptionsorganisation aus der Schublade und ließ Karoui festnehmen, mitten im August und mitten in den offiziellen Justizferien, wie Kritiker süffisant vermerkten.

Seit dem Frühjahr bereits inszenierte sich Nabil Karoui, für den im offiziellen Wahlkampf seine Frau Salwa Smaoui einsprang, überall im Land als Volkstribun, Anwalt der Vergessenen und Seelsorger der Nation. Diese Kampagne bescherte ihm eine Serie professionell gemachter Videoclips aus den hintersten Winkeln des Landes – ein visueller Fundus, mit dem der prominente Häftling nun jeden Tag per Facebook weiter punkten kann. "Sie haben einen speziellen Platz in meinem Herzen", umgarnt er eine Gruppe Landfrauen mit gegerbten Gesichtern, bunten Kopftüchern und gestickten Roben. Von einem Schmied lässt er sich dessen Tagwerk erklären, hört sich die Sorgen von Fischern an oder schlürft in Großaufnahme in einem abgewetzten Straßencafé einen Espresso.