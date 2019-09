Der Whistleblower in der Ukraine-Affäre wird nach Einschätzung des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses "sehr bald" aussagen. Der Ausschussvorsitzende Adam Schiff sagte in mehreren Fernsehsendungen, dass das Gremium und die Anwälte des Whistleblowers unter anderem noch daran arbeiteten, wie die Identität der Person geschützt werden könne. Einem Medienbericht zufolge steht der Whistleblower derzeit unter Polizeischutz. Gegen den Hinweisgeber seien Drohungen eingegangen, berichtete der Fernsehsender CBS.



Der Whistleblower hatte US-Präsident Donald Trump in der vergangen Woche in einem Beschwerdebrief Amtsmissbrauch vorgeworfen und damit Untersuchungen für ein Amtsenthebungsverfahren ausgelöst. Trump soll seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in einem umstrittenen Telefonat darum gebeten haben, Ermittlungen gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden und dessen Sohn Hunter in der Ukraine einzuleiten. Trump bestreitet jegliches Fehlverhalten.



Der Whistleblower, offenbar ein Mitarbeiter des Geheimdienstes CIA, hatte in seiner Beschwerde angegeben, bei den meisten von ihm beanstandeten Vorgängen kein direkter Zeuge gewesen zu sein und sich auf übereinstimmende und glaubwürdige Informationen verschiedener Regierungsmitarbeiter zu berufen. Die Beschwerde wurde vom Generalinspekteur der US-Geheimdienste als glaubwürdig eingestuft. Trump jedoch zweifelt an der Glaubwürdigkeit des Whistleblowers.



Trump will Whistleblower treffen

Trump besteht darauf, den Whistleblower persönlich zu treffen. "Wie jeder Amerikaner verdiene ich es, meinen Beschuldiger zu treffen", schrieb Trump in einer Serie von Tweets. Der Whistleblower habe eine "perfekte Unterhaltung" mit dem Präsidenten der Ukraine auf "völlig ungenaue und betrügerische Weise" dargestellt und zudem "Informationen aus zweiter und dritter Hand" präsentiert.



Auch wolle Trump die Person treffen, die in "hohem Maße falsche Informationen" an den Whistleblower weitergegeben habe. "Hat diese Person den US-Präsidenten ausspioniert? Große Konsequenzen!", twitterte Trump. Er attackierte in seinen Tweets auch den demokratischen Vorsitzenden des Geheimdienstauschusses des Repräsentantenhauses, Adam Schiff: "Ich will, dass Schiff auf höchster Ebene zu Betrug und Verrat befragt wird."

Schiff forderte den Zugang zu aufgezeichneten Telefonaten von Trump mit dessen russischem Amtskollegen Wladimir Putin sowie mit anderen Staats- und Regierungschefs. Schiff sagte, man müsse sehen, ob der Präsident insbesondere in den Gesprächen mit Putin die Sicherheit der USA untergraben habe, um persönlich bei seiner Kampagne zur Wiederwahl zu profitieren.