"Das wichtigste ist, dass über die Ukraine gesprochen wird und niemand die Ukraine vergisst", hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach seiner Ankunft in New York vor wenigen Tagen gesagt. Die Gefahr, vergessen zu werden, besteht für sein Land derzeit in der Tat nicht. Denn Kiew ist in einen Skandal verwickelt, der den kommenden US-Präsidentschaftswahlkampf beeinflussen, wenn nicht gar bestimmen wird. Noch ist offen, wem die Causa mehr schaden wird: Dem demokratischen Kandidaten Joe Biden oder Amtsinhaber Donald Trump. Selenskyj hingegen könnte relativ unbeschadet aus der Affäre herausgehen.

Es sei besser, von Angesicht zu Angesicht zu sprechen als am Telefon, sagte Selenskyj zu Beginn der Pressekonferenz am Mittwoch nach seinem ersten Treffen mit dem US-Präsidenten. Kurz zuvor hatte das Weiße Haus eine teilweise Mitschrift jenes Telefonats veröffentlicht, in dem Trump Selenskyi gebeten haben soll, Ermittlungen gegen Biden einzuleiten, und das nun zum Ausgangspunkt eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten geworden ist. Bei dem gemeinsamen Auftritt simulierten die beiden Präsidenten dennoch Normalität. Selenskyj versuchte, Trump zu einer baldigen Reise in die Ukraine bewegen. "Ich will es versuchen", sagte der nur. Es folgte ein minutenlanges Geplänkel.

Unterschiedliche Ziele

Beide Präsidenten haben unterschiedliche Ziele: Selenskyj wollte die Unterredung – wie auch das Telefongespräch vom Juli – dazu nutzen, seine "neue Ukraine" anzupreisen und sich die Unterstützung des US-Präsidenten zu sichern. Trump hingegen monopolisierte die Bühne für einen minutenlangen Monolog über die gegen ihn geführte "Hexenjagd" der Demokraten. Schließlich ist Wahlkampf und er in Bedrängnis. Selenskyj saß zerknirscht neben ihm.

Auch in dem nun veröffentlichten Protokoll sind die unterschiedlichen Absichten der beiden Politiker evident. Trump drängt Selenskyj in dem Gespräch mehrmals gegen seinen Kontrahenten Joe Biden und dessen Sohn Hunter aktiv zu werden. Hunter Biden war in der ukrainischen Gasfirma Burisma engagiert. Trump vertritt die These, dass Hunters Vater Ermittlungen gegen Burisma unterbunden habe. Trumps Anwalt Rudy Giuliani und US-Justizminister William Barr würden mit Selenskyj in Kontakt treten, kündigte der US-Präsident an. Ein früherer ukrainischer Staatsanwalt – gemeint ist wohl Viktor Schokin – sei "sehr schlecht behandelt" worden, dabei sei er ein guter Mann, sagt Trump.

Selenskyj scheint über die Sache informiert und bestätigt, dass einer seiner Assistenten mit Giuliani in Kontakt gewesen sei. Er selbst legt sich aber nicht fest. Der neue Generalstaatsanwalt Ruslan Rjaboschapka sei zu "100 Prozent mein Mann, mein Kandidat". Er werde sich "die Sache ansehen", sichert der ukrainische Präsident zu. Das ist zwar vage, wirft aber dennoch einen Schatten auf den Politiker, der seinen Wahlkampf schließlich mit einer Antikorruptionsagenda gewonnen hatte. Während der Pressekonferenz distanzierte sich Selenskyj in Teilen aber auch. Rjaboschapka könne nicht beeinflusst werden und werde viele Fälle neu aufrollen. Nicht nur den Fall Biden.

Ukraineaffäre - Donald Trump weist Vorwürfe zurück Der US-Präsident sagt, er habe in einem Telefonat keinen Druck auf den ukrainischen Präsidenten ausgeübt. Das Amtsenthebungsverfahren der Demokraten sei "infam". © Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Kalkulierte Unterwürfigkeit

Ob das Protokoll innenpolitische Konsequenzen für Selenskyj haben wird, ist ungewiss. Selenskyj, der in seiner Heimat hohe Beliebtheitswerte hat, hat aus ukrainischer Sicht nichts Verwerfliches getan. Er hat sich nicht abhängig gemacht. Natürlich, er schmeichelt dem Narzissten Trump, wenn er "gesteht", von dessen Wahlkampagne gelernt zu haben. Er schlägt Trump vor, häufiger zu telefonieren, sich möglichst bald zu treffen, führt an, dass der US-Präsident das bessere Flugzeug habe, und stellt den Kauf weiterer Javelin-Panzerabwehrwaffen in Aussicht.

Doch die in Teilen unterwürfige Freundlichkeit Selenskyjs ist kalkuliert. Der Ukraine geht es um die weitere Unterstützung durch die USA. Enge Beziehungen zu Washington sind überlebenswichtig für Kiew. Selenskyj sagt, er sei bereit "ein neues Kapitel der Kooperation" mit den USA zu eröffnen. Er braucht die Rückendeckung durch Washington im Konflikt mit Russland. Schon bald soll es zu einem maßgeblich von Emmanuel Macron vermittelten Treffen zwischen Putin und Selenskyj im Rahmen des Normandie-Formats kommen. Kiew braucht aber auch die Investitionen von US-Firmen, die der neue Präsident ausdrücklich in seine Heimat eingeladen hat.



Eher undiplomatisch äußert sich Selenskyj über seine europäischen Verbündeten Emmanuel Macron und Angela Merkel, denen er vorwirft, in Sachen Sanktionen zu weich zu sein. "Sie tun nicht genug für die Ukraine", sagt er zu Trump. Wladimir Fesenko, Chef des Kiewer Thinktanks Penta, befürchtete gegenüber Reuters, dass Aussagen wie diese zu einer Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Kiew und seinen europäischen Partnern führen könnten. "Es klingt, als würde Selenskyj sich bei Trump über Merkel beschweren."