Die Öffentlichkeit kennt keinen Namen und auch kein Geschlecht oder Gesicht. Und dennoch ist die Person, die in den US-Medien nur "Whistleblower" genannt wird, in den vergangenen zwei Wochen zu einem der wichtigsten politischen Akteure der Vereinigten Staaten aufgestiegen. Nicht einmal der Geheimdienstkoordinator Joseph Maguire, der am Donnerstag vor dem Kongress aussagte und über dessen Schreibtisch die Beschwerde des Enthüllers ging, kennt seine Identität. Dennoch hat das von US-Präsident Donald Trump selbst bestimmte Regierungsmitglied Maguire den Informanten in Schutz genommen. "Er hat genau das Richtige getan", sagte Maguire vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses. Nicht nur wegen dieser Aussage machte der Whistleblower erneut Schlagzeilen, ohne seine Identität zu verraten.



Sondern auch weil der Wortlaut des Beschwerdebriefs, mit dem der Whistleblower die jüngste Kontroverse um den US-Präsidenten ins Rollen gebracht hat, nun der Presse zugänglich ist. Der Geheimdienstausschuss hat das Dokument der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Darin beschreibt der – oder die – anonyme Tippgeberin detailliert ihre Anschuldigungen gegenüber Trump. Dabei geht es nicht nur um den kontroversen Telefonanruf Trumps beim ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj, sondern auch um die Versuche des Weißen Hauses, die Spuren des Gesprächs zu verwischen. Außerdem beleuchtet der Beschwerdebrief die Aktivitäten von Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani, der sich offenbar seit Monaten darum bemüht, in der Ukraine kompromittierende Informationen über den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu sammeln.

Vor allem die Reaktion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Weißen Haus auf Trumps Anruf dürfte nun Debatten auslösen. Laut den Informationen des Whistleblowers waren die Untergebenen des US-Präsidenten "zutiefst verstört" von Trumps Verhalten während des Anrufs. In den folgenden Tagen hätten Mitarbeiter zudem versucht, den Zugang zu den Aufzeichnungen des Anrufs "abzuriegeln". Daraus schließt der Whistleblower, dass das Weiße Haus sich offenbar der Schwere des Vorgangs bewusst gewesen sei.

Wollte das Weiße Haus Spuren verwischen?

Der Whistleblower selbst will seine Informationen nach eigener Aussage von den zitierten Mitarbeitern erhalten haben. Seine Schilderungen legen nun die Frage nahe, ob das Weiße Haus der Öffentlichkeit wirklich ein authentisches Transkript des Telefongesprächs zur Verfügung gestellt hat. Denn die kolportierten Vertuschungsversuche zeigen, dass wichtige Akteure im Weißen Haus mutmaßlich verhindern wollten, dass Spuren des Telefonats der Öffentlichkeit bekannt werden.

Außerdem klingen Trumps Handlungen in den Ausführungen des Informanten drastischer als im vorgelegten Gesprächsprotokoll. Denn während das am Mittwoch veröffentlichte Transkript nur vage Andeutungen enthält, Selenskyj solle sich Hunter und Joe Biden "einmal anschauen", spricht der Whistleblower davon, dass der Präsident "ein fremdes Land unter Druck gesetzt" habe, gegen einen politischen Widersacher zu ermitteln.

Demnach hätten US-Vertreter der ukrainischen Regierung klargemacht, dass es zu einem Telefongespräch oder Treffen mit Trump nur kommen würde, wenn sie unter anderem bei Giullianis Recherchen zu Biden "mitspielen" würden. Sollte diese Anschuldigung zutreffen, hätte die Trump-Regierung tatsächlich versucht, einen Drittstaat unter Druck zu setzen. Allerdings gibt der Beschwerdeführer zu Protokoll, dass er nicht wisse, wer genau der ukrainischen Regierung diese Nachricht überbracht habe.